Tại phường Hồng Quang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đấu giá 79 lô đất là tài sản của UBND phường Hồng Quang vào sáng 21/12.

Cụ thể, 79 lô đất đấu giá cho nhân dân làm nhà ở thuộc khu đô thị Nam Sông Đào, phường Hồng Quang.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 61,2-382,3 m2/lô. Giá khởi điểm 21-28,6 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm mỗi lô từ hơn 1,3 tỷ đến gần 11 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở và văn phòng đại diện của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình đến 17h ngày 17/12; tại trụ sở UBND phường Hồng Quang, hồ sơ được bán đến 17h ngày 17/12, thời gian tiếp nhận từ 8h ngày 15/12 đến 17h ngày 17/12.

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá được tổ chức tại hội trường UBND phường Hồng Quang.

Ninh Bình đấu giá 184 lô đất tại các xã Xuân Trường, Hải Hậu và phường Hồng Quang trong tháng cuối cùng của năm. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Xuân Trường, sáng 24/12, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cùng Phòng Kinh tế xã Xuân Trường sẽ tổ chức đấu giá 70 lô đất.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (nay là xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình). Tất cả các lô đất đều là tài sản của UBND xã Xuân Trường.

Diện tích các lô đất đấu giá từ 83,2-148 m2/lô. Giá khởi điểm từ 10-12,1 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ 832 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ đến 17h ngày 19/12 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường và tại trụ sở UBND xã Xuân Trường từ ngày 11/12 đến 17h ngày 19/12.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 1 vòng đối với tất cả các lô đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Xuân Trường.

Tại xã Hải Hậu, sáng 27/12, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường cùng Phòng Kinh tế xã Hải Hậu tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất.

35 lô đất đấu giá đều là tài sản của UBND xã Hải Hậu. Diện tích các lô đất từ 95-150 m2/lô. Giá khởi điểm từ 5,5-14 triệu đồng/m2, tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm từ hơn 522 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đến 17h ngày 24/12 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường và từ 8h ngày 15/12 đến 17h ngày 24/12 tại UBND xã Hải Hậu.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp đồng loạt 1 vòng đối với tất cả các lô đất, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa xã Hải Hậu.