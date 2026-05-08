Ngày 5/5, ông Koichi Ozaki - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam và ông Shuji Tatsumi - Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam đã đến thăm, làm việc và trải nghiệm thực tế Dự án Bữa ăn học đường tại Trường Tiểu học Bình Đa (TP. Đồng Nai).

Ông Koichi Ozaki - Tổng Giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam thăm Dự án Bữa ăn học đường tại trường Tiểu học Bình Đa ngày 5/5. Ảnh: A Lộc

Trực tiếp trải nghiệm bữa ăn bán trú cùng học sinh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam đã gặp gỡ Ban Giám hiệu nhà trường, tìm hiểu quá trình triển khai Dự án Bữa ăn học đường cũng như các nội dung của Dự án đang được áp dụng tại trường.

Ông Koichi Ozaki phát biểu trong buổi gặp Ban Giám hiệu trường Tiểu học Bình Đa. Ảnh: A Lộc

Đáng chú ý, ông Koichi Ozaki đã trực tiếp dùng bữa trưa cùng các em học sinh ngay tại căng tin trường học. Thực đơn bữa ăn được xây dựng theo Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” thuộc Dự án Bữa ăn học đường do Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam cũng ghé thăm hoạt động giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức” cho học sinh trước giờ ăn trưa. Chương trình sử dụng áp phích và video sinh động để giúp học sinh hiểu hơn về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó giúp các em dần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đặc biệt là tự giác ăn rau củ quả.

Ông Koichi Ozaki dùng bữa trưa cùng học sinh. Ảnh: A Lộc

Chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh

Trường Tiểu học Bình Đa là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tại Đồng Nai, hiện có 45 lớp với gần 1.900 học sinh. Trong đó, khoảng 74% học sinh dùng bữa trưa và nghỉ bán trú tại trường.

Bên cạnh giảng dạy kiến thức, nhà trường định hướng phát triển toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng sống và ý thức cộng đồng.

Từ năm 2024, với sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, UBND TP. Biên Hòa và phường Tam Hiệp, cùng sự hỗ trợ của Ajinomoto Việt Nam, trường triển khai Dự án Bữa ăn học đường. Theo cô Hiệu trưởng Trần Thị Huyền - sau gần 2 năm thực hiện, Dự án đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực và nhận được phản hồi tốt từ phụ huynh lẫn học sinh.

Nhà giáo Trần Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Đa chia sẻ về hoạt động triển khai Dự án Bữa ăn học đường tại nhà trường. Ảnh: A Lộc

Cô Hiệu trưởng cho biết một trong những điểm thuận lợi lớn nhất là hệ thống thực đơn khoa học, dễ áp dụng và đa dạng món ăn, giúp nhà trường tiết kiệm thời gian xây dựng thực đơn nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho học sinh, đặc biệt là có các loại rau củ giúp tạo thói quen ăn uống lành mạnh cho học sinh.

Hiện bữa ăn bán trú tại trường được thực hiện bởi đơn vị cung cấp suất ăn, và trực tiếp nấu tại trường theo mô hình bếp một chiều nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thực đơn hàng ngày được lấy từ ngân hàng thực đơn của phần mềm Dự án, gồm hơn 120 thực đơn với trên 360 món ăn không lặp lại được chia theo khẩu vị 3 miền Bắc – Trung - Nam, được nghiên cứu và thẩm định phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học.

Bên cạnh đó, trường Tiểu học Bình Đa còn phối hợp với Ajinomoto Việt Nam triển khai Quầy buffet rau - sáng kiến nhằm khuyến khích các em học sinh ăn nhiều rau xanh bằng cách cho phép các em tự chọn món rau yêu thích trong giờ ăn trưa. Sáng kiến cũng giúp các em rèn luyện tính tự giác, kỹ năng xếp hàng và văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Trong chuyến thăm, ông Koichi Ozaki cũng trực tiếp trải nghiệm mô hình buffet rau cùng học sinh.

Kết hợp giáo dục dinh dưỡng và bảo vệ môi trường

Không chỉ tập trung cải thiện chất lượng bữa ăn, Trường Tiểu học Bình Đa còn triển khai mô hình “Trường học xanh - Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa” với sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đồng Nai và UBND phường Tam Hiệp, cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam khảo sát mô hình “Trường học xanh - Thực hiện thu gom và giảm thiểu rác thải nhựa” tại trường. Ảnh: A Lộc

Mô hình hướng đến xây dựng ý thức phân loại, giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa cho học sinh ngay từ nhỏ thông qua các hoạt động thực hành trực tiếp tại trường.

Trong buổi tham quan, lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam đã khảo sát khu vực phân loại rác tái chế và lắng nghe chia sẻ từ nhà trường về hiệu quả triển khai mô hình.

Hoạt động không chỉ góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp mà còn giúp học sinh mang những thói quen tích cực về gia đình, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Bích Trâm