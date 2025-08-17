Ngày 15/8, Công ty Tài chính CP Điện lực (EVN Finance) đã có các văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố loạt thông tin bất thường liên quan đến công ty này.

Cụ thể, ngày 15/8, HĐQT EVN Finance nhận được đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc EVN Finance của ông Mai Danh Hiền và đơn từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Lê Mạnh Linh.

Cùng ngày, HĐQT ban hành Nghị quyết số 32 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Mai Danh Hiền và Nghị quyết số 34 về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT với ông Lê Mạnh Linh.

HĐQT EVN Finance miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc với ông Mai Danh Hiền. Ảnh: EVN Finance

Cũng theo công bố thông tin bất thường, HĐQT EVN Finance quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh làm Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc công ty từ ngày 21/8/2025.

Trong Nghị quyết về công tác nhân sự, HĐQT cũng quyết nghị phê duyệt ông Lê Mạnh Linh – Thành viên HĐQT EVN Finance là nhân sự dự kiến được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Mai Danh Hiền được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT EVN Finance nhiệm kỳ 2023-2028, có hiệu lực từ ngày 21/8/2025.

HĐQT cũng tái bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó tổng giám đốc EVN Finance đối với ông Lê Anh Tuấn kể từ ngày 15/9/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trong thông báo thay đổi nhân sự của EVN Finance ngày 15/8 nêu rõ, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài chính CP Điện lực kể từ ngày 21/8/2025.

Trước đó, VietNamNet đã đưa tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã thông báo kết luận thanh tra Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm về hoạt động quản trị, điều hành, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng nội bảng - cấp tín dụng tập trung vào các khách hàng lớn tiềm ẩn rủi ro, nhóm khách hàng (cho vay khách hàng cá nhân lớn...) và hoạt động xử lý nợ xấu và thu hồi nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro.

Chánh Thanh tra cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, tổng số tiền phạt là 635 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm của EVN Finance, gồm: cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; thực hiện phân loại tài sản có không đúng quy định; cấp tín dụng trong nước bằng ngoại tệ không đúng quy định.

Ngày 6/6, EVN Finance đã nộp đầy đủ tiền phạt tại quyết định trên.