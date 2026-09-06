CEO Techcombank nhận lương cao nhất

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của các ngân hàng, có ngân hàng công bố chi tiết thù lao, lương, thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và thành viên Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ).

Trong khi đó, một số nhà băng chỉ công bố tổng mức chi thu nhập cho HĐQT, BKS, Ban TGĐ mà không nêu chi tiết thu nhập của từng thành viên.

Không chỉ nằm trong nhóm ngân hàng có mức thu nhập bình quân nhân viên thuộc tốp dẫn đầu hệ thống, Techcombank còn là ngân hàng trả lương tổng giám đốc rất cao.

Tổng mức chi lương cho ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank lên đến 16,921 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tăng gần 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giám đốc Techcombank có mức tiền lương bình quân gần 2,82 tỷ đồng/tháng.

CEO Techcombank là người được trả lương cao nhất trong số các ngân hàng công bố chi tiết. Ảnh: TCB

Thu nhập của vị CEO người nước ngoài còn cao hơn tổng thù lao của các thành viên HĐQT và BKS cộng lại khi những người này chỉ nhận 15,98 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.

Tại Vietbank, khoản tiền lương bình quân ghi nhận đối với người đứng đầu ban điều hành cũng thuộc nhóm cao trong số ngân hàng công bố chi tiết.

Theo đó, tính bình quân trên sáu tháng của kỳ báo cáo, khoản tiền lương ghi nhận đối với Quyền Tổng giám đốc Lê Thanh Quý Ngọc tương đương 2,28 tỷ đồng/tháng.

Mức này đứng thứ hai trong nhóm lãnh đạo ngân hàng được thống kê và công bố chi tiết trong bài, sau Tổng giám đốc Techcombank. Tuy nhiên, ông Ngọc chỉ giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 2/2 và rời vị trí này từ ngày 11/7 theo nguyện vọng cá nhân.

Cũng tại VietBank, Chủ tịch HĐQT Dương Nhất Nguyên nhận thù lao lên đến 1,14 tỷ đồng/tháng, con số này không thay đổi so với cùng kỳ.

Tại VPBank, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng nhận thù lao bình quân 290 triệu đồng/tháng, trong khi Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh được trả 1,1 tỷ đồng/tháng, tăng 136 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong nửa đầu năm nay, ông Vinh nhận về số tiền 6,6 tỷ đồng từ tiền lương do VPBank chi trả.

Tổng thù lao HĐQT ACB giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Riêng Chủ tịch Trần Hùng Huy nhận 4,48 tỷ đồng, tương đương 750 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mức lương của Tổng Giám đốc ACB Từ Tiến Phát là 6,478 tỷ đồng (xấp xỉ 1,1 tỷ đồng/tháng), tăng khoảng 100 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ.

Tại ABBank, Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền nhận 6 tỷ đồng thù lao, trong khi khoản tiền lương ghi nhận đối với Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng là 6 tỷ đồng, gấp đôi khoản ghi nhận đối với người giữ vị trí này trong kỳ so sánh.

Mức chi thù lao cho HĐQT của MSB giảm nhẹ so với cùng kỳ còn 5,307 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Trần Anh Tuấn nhận thù lao 0 đồng. Các thành viên HĐQT khác nhận từ 133 triệu đồng đến 245 triệu đồng/tháng.

Riêng Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Linh nhận mức lương 925 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Thù lao/lương lãnh đạo BVBank cũng tăng so với cùng kỳ năm 2025, trong đó thù lao bình quân của Chủ tịch Lê Anh Tài là 400 triệu đồng/tháng, còn lương của Tổng Giám đốc Lý Hoài Văn là gần 600 triệu đồng/tháng.

TPBank trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú ở mức 600 triệu đồng/tháng. Ngân hàng không công bố chi tiết thu nhập của Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng; tổng chi cho ông Hưng và các thành viên Ban TGĐ là 19,677 tỷ đồng, giảm 5,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức thù lao tại Saigonbank thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng kể trên. Chủ tịch HĐQT Saigonbank nhận thù lao 118 triệu đồng/tháng trong nửa đầu năm nay, tăng khoảng 4 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, lương của Tổng Giám đốc Trần Thanh Giang lại giảm 18 triệu đồng/tháng, xuống còn 142 triệu đồng/tháng.

Không công bố chi tiết như các ngân hàng trên, một số ngân hàng chỉ công bố con số tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS và Ban TGĐ.

Quỹ lương, thù lao của ban lãnh đạo lên đến hàng chục tỷ đồng

LPBank cho thấy quỹ lương và thù lao của nhà băng này tăng vọt so với cùng kỳ.

Trong kỳ, LPBank đã chi 15,571 tỷ đồng cho các thành viên HĐQT, cao gấp 4,3 lần so với 6 tháng đầu năm 2025. Mức tăng diễn ra trong bối cảnh HĐQT LPBank có biến động nhân sự. Trước đó, khi còn là thành viên HĐQT LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy từng không nhận thù lao.

Không chỉ thù lao cho HĐQT, thù lao cho các thành viên BKS LPBank là 4,331 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, quỹ lương cho tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành LPBank lên đến 28,615 tỷ đồng, cao gấp 5,7 lần cùng kỳ.

Tại Nam A Bank, thù lao HĐQT 6 tháng đầu năm nay là 9,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; trong khi chi phí lương và phụ cấp của Ban TGĐ lên đến 23,36 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Với OCB, ngân hàng công bố gộp thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS, Ban TGĐ và kế toán trưởng với tổng mức chi trong 6 tháng đầu năm nay là 41,48 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với mức chi trong 6 tháng đầu năm ngoái.

Về thù lao và tiền lương các thành viên HĐQT, BKS và Ban TGĐ PGBank, các thành viên HĐQT nhận 6,284 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay; BKS nhận về 4,15 tỷ đồng, trong khi Ban TGĐ nhận 8,17 tỷ đồng. Các mức chi này gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu nhập của ban điều hành PVcomBank 6 tháng đầu năm nay tăng khoảng 3 tỷ đồng, lên 27,157 tỷ đồng; trong khi thu nhập của HĐQT giảm nhẹ xuống còn 4,81 tỷ đồng và thu nhập của BKS tăng nhẹ lên 2,18 tỷ đồng.

Tại Sacombank, nơi ông Nguyễn Đức Thụy hiện giữ chức Phó chủ tịch HĐQT, tổng thù lao của HĐQT và BKS trong sáu tháng đầu năm lần lượt là 31,178 tỷ đồng và 10,16 tỷ đồng, cùng giảm nhẹ so với cùng kỳ

Đáng chú ý, thu nhập của các thành viên Ban TGĐ giảm 16 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái, còn 42,5 tỷ đồng.

Dẫu vậy, đây vẫn là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu về mức thu nhập cho HĐQT, BKS và ban điều hành.

Mức chi cho thu nhập của HĐQT, BKS, Ban TGĐ SeABank cũng gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái, với 16 tỷ đồng cho HĐQT, 5 tỷ đồng cho BKS và gần 41 tỷ cho các thành viên Ban TGĐ.

Theo báo cáo của Ngân hàng VIB, thù lao cho HĐQT trong nửa đầu năm nay chỉ 3 tỷ đồng, không đổi so với năm ngoái. Mức chi thù lao cho BKS cũng giảm nhẹ xuống 2,41 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lương, thưởng của Ban TGĐ và kế toán trưởng lại tăng gấp đôi, lên 27,298 tỷ đồng.

Mức thù lao, tiền lương và thưởng của lãnh đạo ngân hàng được xác định theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định nội bộ và kết quả hoạt động kinh doanh của từng ngân hàng.