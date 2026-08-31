Tính đến hết quý II/2026, có sáu ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên đạt hơn 1 tỷ đồng.

Chỉ tiêu trên được tính bằng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm chia cho số lượng nhân viên tại thời điểm 30/6, qua đó cho thấy tương quan giữa quy mô lợi nhuận và quy mô nhân sự của các ngân hàng. Tuy nhiên, đây không phải là thước đo trực tiếp về năng suất hay mức lợi nhuận do từng nhân viên tạo ra.

6 ngân hàng này lần lượt gồm: MB, SHB, Techcombank, Vietcombank, VietinBank, HDBank. Trong số 6 ngân hàng này, MB, Vietcombank, Techcombank và VietinBank cũng nằm trong nhóm trả lương, thưởng hậu hĩnh nhất trong 6 tháng đầu năm.

Theo thống kê, lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên tại Ngân hàng Quân đội (MB) đạt 1,44 tỷ đồng. Sau hai quý, MB ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế 19.288 tỷ đồng.

Năm 2025, MB cũng dẫn đầu toàn ngành về lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên, đạt khoảng 2,6 tỷ đồng/người.

Trong nhóm sáu ngân hàng dẫn đầu về chỉ tiêu này trong 6 tháng đầu năm, đứng sau MB là SHB, do ông Đỗ Quang Hiển làm Chủ tịch HĐQT, với lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên xấp xỉ 1,4 tỷ đồng.

Techcombank, do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT, đứng thứ ba với lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên xấp xỉ 1,3 tỷ đồng.

Hai “ông lớn” quốc doanh là Vietcombank và VietinBank, dù mỗi ngân hàng có hơn 22.000 nhân viên, vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên đạt hơn 1,1 tỷ đồng, lần lượt đứng thứ tư và thứ năm.

HDBank đứng thứ sáu với lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên đạt 1,04 tỷ đồng.

Ở các vị trí tiếp theo trong top 10, ABBank gây bất ngờ khi đứng thứ bảy, với lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên đạt hơn 852 triệu đồng.

VPBank đứng thứ tám với lợi nhuận trước thuế bình quân trên mỗi nhân viên đạt 844 triệu đồng trong 6 tháng.

Hai vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về ACB, với 799 triệu đồng/người, và BIDV, với 700 triệu đồng/người.

Về chế độ đãi ngộ, theo báo cáo tài chính riêng lẻ của các ngân hàng, 10 ngân hàng trả lương, thưởng bình quân cho nhân viên cao nhất trong 6 tháng đầu năm lần lượt gồm: MB (57,93 triệu đồng/người/tháng), TPBank (57,76 triệu đồng), Vietcombank (52,6 triệu đồng), Techcombank (46 triệu đồng), VietinBank (45,56 triệu đồng), Sacombank (44 triệu đồng), ACB (40,33 triệu đồng), BIDV (38,78 triệu đồng), NCB (38,77 triệu đồng) và LPBank (36,95 triệu đồng).