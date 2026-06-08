Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, ở phần thù lao, trợ cấp của Thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, đã công bố rõ mức thu nhập của mỗi người được hưởng.

Các thành viên lãnh đạo của công ty VNG. Ảnh: PH

Theo đó, mức lương mà VNG chi trả cho vị trí tổng giám đốc là 1.282.743.419 đồng/tháng, các phó tổng giám đốc điều hành nhận mức lương 504.472.858 đồng/tháng.

Đáng chú ý, tại Đại hội cổ đông thường niên VNG 2026, được tổ chức vào ngày 6/6/2026, đại diện Ban Kiểm soát cho biết các thành viên trong Hội đồng Quản trị không nhận thù lao, các lợi ích khác đã được công bố trong Báo cáo Tài chính kiểm toán 2025.

Báo cáo Tài chính kiểm toán cho thấy ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG nhận được số tiền 7.570.864.000 đồng và ông Vương Quang Khải, Phó Chủ tịch VNG nhận được số tiền 13.275.244.000 đồng trong năm 2025. Trong khi đó 5 thành viên trong Ban Kiểm soát nhận được số tiền 180.000.000 đồng (theo công bố tại Đại hội là 240.000.000 đồng).

Hiện ông Wong Kelly Yin Hon là Tổng Giám đốc của VNG, ông được bổ nhiệm vào ngày 20/5/2025.

Năm 2025, hệ sinh thái VNG ghi nhận một cột mốc quan trọng: lần đầu tiên kể từ khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán, Tập đoàn ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh dương. Đây chính là nền tảng để VNG sẵn sàng cho kỷ nguyên AI.

Sau nhiều năm đầu tư, lợi nhuận hoạt động kinh doanh của VNG đã chuyển từ mức lỗ 286 tỷ đồng sang lãi 57 tỷ đồng, trong khi biên lợi nhuận mở rộng từ 3% lên 8% trên nền doanh thu hợp nhất 10.894 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong năm, Tập đoàn cũng đóng góp 1.392 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng 25%, thuộc nhóm 30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 12.500 đến 13.500 tỷ đồng, tăng 15 đến 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 300 đến 450 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) tăng 15 đến 30%. Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt mục tiêu lãi cả năm kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên sàn UPCoM vào năm 2023. Các mục tiêu được đặt ra dựa trên đà tăng trưởng mạnh từ đầu năm: trong Q1/2026, VNG ghi nhận doanh thu 2.785 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, AOP đạt 470 tỷ đồng, tăng 154%, và lợi nhuận sau thuế dương