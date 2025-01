Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị bắt

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ lãnh đạo Cơ quan an ninh Tổng thống (PSS), đồng thời tiến được vào dinh thự của ông Yoon Suk-yeol.

Theo Yonhap, trong sáng ngày 15/1, các điều tra viên của Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) đã vượt qua được hàng rào an ninh trước dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol sau gần 3 giờ đồng hồ giằng co.

Trong quá trình này, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ ông Kim Seong-hoon, quyền chỉ huy Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS), với cáo buộc "cản trở nhiệm vụ đặc biệt của quan chức nhà nước".