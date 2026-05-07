Theo hãng tin bán chính thống Fars và báo Mizan của ngành tư pháp Iran, Tổng thống Pezeshkian hôm nay (7/5) đã đề cập đến sự cần thiết phải “tăng cường tình đoàn kết, sự tin tưởng và tính thống nhất trong cấu trúc lãnh đạo của Iran” khi kể lại cuộc hội đàm gần đây với ông Khamenei.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Ảnh:

Ông Pezeshkian cho biết ông Khamenei đã tham gia cuộc gặp với “tinh thần giản dị, khiêm tốn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau, tạo nên bầu không khí hoàn toàn thẳng thắn, cởi mở, đồng thời thể hiện sự gần gũi và tin tưởng”.

“Khi quan chức cấp cao nhất trong nước giao tiếp với người dân và các quan chức khác với đạo đức, sự khiêm tốn và tinh thần hướng đến người dân như vậy, hành vi này đương nhiên có thể trở thành hình mẫu cho hệ thống hành chính và quản lý của đất nước”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.

Truyền thông Iran không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp cũng như bất kỳ chi tiết nào về nội dung thảo luận giữa ông Pezeshkian và ông Khamenei.

Ngoài một vài tuyên bố bằng văn bản được phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức lãnh tụ tối cao Iran hồi tháng 3 sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến người tiền nhiệm và cũng là cha của ông - Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Điều đó dẫn đến nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe và nơi ở của lãnh tụ tối cao đương nhiệm, người có tiếng nói cuối cùng trong mọi quyết định quan trọng ảnh hưởng đến Iran.

Theo đài CNN, cuộc hội đàm mới đây với Tổng thống Pezeshkian được cho đánh dấu lần đầu tiên một quan chức cấp cao của chính phủ Iran gặp trực tiếp ông Khamenei.

Thời điểm diễn ra cuộc gặp cũng rất quan trọng, trong bối cảnh dư luận có nhiều kỳ vọng Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Một số nguồn tin nói, Tehran dự kiến sẽ gửi phản hồi chính thức của họ tới Washington về các đề xuất thỏa thuận thông qua các nhà trung gian hòa giải trong ngày 7/5.