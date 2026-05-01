Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

Ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm vào ngày 8/3. Hãng tin Fars dẫn lời giáo sĩ cấp cao Mohsen Qomi xác nhận, lãnh tụ tối cao Iran đã bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, vốn khiến cha ông là Ali Khamenei thiệt mạng. Tuy nhiên, vài phút trước khi cuộc tấn công diễn ra, ông Mojtaba Khamenei đã ra ngoài sân, nhờ đó đã giữ được mạng sống.

Đương kim lãnh tụ tối cao Iran hiện giới hạn các thông tin liên lạc công khai của mình ở các tuyên bố bằng văn bản, không có video hay bản ghi âm nào được công bố. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về mức độ nghiêm trọng của vết thương, trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc ông bị biến dạng và có thể bị mất khả năng hoạt động.

Theo ông Qomi, những thông tin như vậy là thủ đoạn của kẻ thù. "Họ muốn nói tại sao ông ấy không xuất hiện? Tại sao ông ấy không gửi tin nhắn thoại hay lời chia buồn?”.

Giáo sĩ Qomi, hiện phụ trách các vấn đề quốc tế tại văn phòng của lãnh tụ tối cao Iran khẳng định, ông Mojtaba Khamenei “hoàn toàn khỏe mạnh và đang điều hành công việc” cũng như “giám sát các cuộc đàm phán và tình hình chiến trường”. Ông Qomi nói thêm, lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cũng đã chỉ thị cho nhóm đàm phán về “những việc cần làm trong các tình huống khác nhau”. “Ông ấy hoàn toàn nhận thức và kiểm soát được vấn đề này".

Trong diễn biến mới được cập nhật, hãng thông tấn IRNA vừa đưa tin, Iran đã gửi đề xuất mới nhất về đàm phán với Mỹ cho các nhà trung gian hòa giải người Pakistan. Hiện vẫn chưa rõ nội dung đề xuất là gì hoặc liệu ông Trump có chấp nhận hay không.