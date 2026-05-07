Đài CNN trích dẫn một nguồn tin tiết lộ Mỹ và Iran đang tiến gần hơn đến thỏa thuận về một bản ghi nhớ ngắn nhằm chấm dứt cuộc đối đầu ở Trung Đông. Bản ghi nhớ 1 trang này dự kiến sẽ tuyên bố chấm dứt xung đột và kích hoạt thời hạn 30 ngày để giải quyết các điểm bất đồng, bao gồm những vấn đề về hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ phong tỏa các tài sản của Iran và an ninh ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng thông tấn PBS rằng bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng sẽ bao gồm việc Tehran chuyển giao số uranium đã được làm giàu ở mức cao cho Washington và cam kết không vận hành các cơ sở hạt nhân ngầm.

Ông Trump hôm 6/5 tuyên bố Mỹ đã có “các cuộc đàm phán rất tốt” với Iran trong 24 giờ qua. Song, lãnh đạo Nhà Trắng cũng đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom nếu Iran không nhất trí một thỏa thuận.

Người Iran rầm rộ tuần hành ủng hộ chính phủ

Theo CNN, đông đảo người dân Iran đã tập trung tại thủ đô Tehran vào tối 6/5, vẫy quốc kỳ và hô vang khẩu hiệu "Đả đảo Israel" trong một cuộc tuần hành ủng hộ lãnh đạo đất nước.

Âm nhạc và tiếng hát vang vọng khắp các đường phố Tehran khi đám đông vẫy đèn điện thoại, giơ nắm đấm lên trời và cầm ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2.

"Cho đến khi lãnh đạo của chúng tôi lên tiếng, chúng tôi vẫn ở đây và chúng tôi sẽ bảo vệ các lực lượng vũ trang", Nahal Rahmatpour, một phụ nữ Iran tham gia cuộc tuần hành nói.

Cô Rahmatpour và những người khác tại sự kiện tỏ ra hoài nghi liệu Tổng thống Mỹ Trump có tiếp tục tấn công Iran hay không, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn đang diễn ra. Cô Rahmatpour tin “ông Trump không đủ can đảm để tấn công lần nữa”.

Cùng quan điểm, Mohhadeseh Sotanipour, một người cũng tham gia tuần hành nhấn mạnh: “Nếu họ tấn công lần nữa, đó lại là điều ngu ngốc. Chuyện này phụ thuộc vào việc ông ta (Trump) có khả năng làm điều đó (tấn công lần nữa) hay không, nhưng tôi hy vọng là không”.