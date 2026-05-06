Nguồn tin biết rõ quá trình Mỹ - Iran đàm phán tiết lộ thêm, thông tin trước đó của hãng truyền thông Axios về bản ghi nhớ được đề xuất là chính xác. Theo Axios, Mỹ tin nước này sắp đạt nhất trí với Iran về bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột. Bản tin được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch hải quân nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Thông tin về việc Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột đã khiến giá dầu toàn cầu giảm mạnh. Giá dầu thô Brent đã giảm 8%, xuống khoảng 100 USD/thùng. Giá cổ phiếu toàn cầu cũng tăng vọt.

Tuy nhiên, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức Iran vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên. Kênh tin tức CNBC của Mỹ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran đang xem xét đề xuất 14 điểm của Mỹ.

Trong khi đó, Axios đưa tin Washington kỳ vọng Tehran sẽ hồi đáp những điểm then chốt trong 48 giờ tới. Thỏa thuận sẽ bao gồm việc Iran cam kết tạm ngừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng nghìn tỷ USD bị đóng băng của Iran cũng như việc cả hai bên cùng dỡ bỏ các hạn chế xung quanh việc đi lại qua eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ một trang, gồm 14 điểm đang được các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đàm phán với một số quan chức Iran, cả trực tiếp và thông qua các trung gian hòa giải.

Ở phiên bản hiện tại, bản ghi nhớ sẽ tuyên bố chấm dứt xung đột trong khu vực và bắt đầu giai đoạn đàm phán 30 ngày về một thỏa thuận chi tiết để mở lại eo biển Hormuz, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hôm nay (6/5), Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ sự lạc quan rằng cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc và eo biển Hormuz “sẽ mở cửa cho tất cả”. Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý Mỹ sẽ nối lại chiến dịch ném bom “ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều” so với trước đây nếu Iran không chấp nhận các điều khoản mà hai nước dường như đã nhất trí.

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo eo biển Hormuz sẽ tái mở cửa sau khi mối đe dọa từ "những kẻ gây hấn" chấm dứt.