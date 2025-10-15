Theo báo New York Times (NYT), Đại tá Michael Randrianirina ngày 14/10 đã công bố việc quân đội Madagascar tiếp quản chính phủ sau khi Tổng thống Andry Rajoelina rời khỏi đất nước.

"Chúng tôi đã giành quyền kiểm soát. Một ủy ban quân đội và chính phủ lâm thời sẽ điều hành đất nước trong tối đa 2 năm trước khi tổ chức tổng tuyển cử mới", ông Randrianirina cho biết.

Lực lượng quân đội Madagascar (CAPSAT) sau đó thông báo sẽ giải thể toàn bộ các thể chế chính của nước này, bao gồm Tòa án Tối cao, Ủy ban Bầu cử và Thượng viện, nhưng vẫn giữ nguyên Hạ viện, tức Quốc hội.

Khung cảnh tại Madagascar sau khi quân đội lên nắm quyền. Ảnh: NYT

Trước khi quân đội tuyên bố tiếp quản chính phủ, các nghị sĩ tại Hạ viện Madagascar đã thông qua quyết định luận tội Tổng thống Rajoelina, với 130 phiếu thuận và 1 phiếu trắng

Kể từ ngày 25/9, rất nhiều cuộc biểu tình do thế hệ Gen Z dẫn đầu đã xảy ra trên khắp Madagascar, gây ra tình trạng hỗn loạn. Các cuộc biểu tình ban đầu nổ ra do chính phủ thất bại trong việc cung cấp nước và điện ổn định, nhưng sau đó nhanh chóng mở rộng thành làn sóng phản đối nhiều bất bình khác.

Tổng thống Rajoelina sau đó buộc phải trốn ra nước ngoài trước sức ép từ những người biểu tình, nhưng từ chối từ chức và tuyên bố "sẽ tiếp tục làm việc để cứu đất nước". Hiện vẫn chưa rõ vị trí cụ thể của ông Rajoelina.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các cuộc biểu tình tại Madagascar đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cơ quan này cũng cáo buộc chính quyền trước đó "phản ứng thái quá" với các cuộc biểu tình ban đầu diễn ra ôn hòa.