Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì lễ đón.

Khi xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống, Tổng thống Alexander Stubb và Phu nhân chào đón tại nơi đỗ xe, sau đó mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân vào vị trí danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Phần Lan. Hai bên giới thiệu đại biểu tham dự tại lễ đón.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Tổng thống Phần Lan và Phu nhân mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân di chuyển lên phòng viết sổ lưu niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và phấn khởi đến thăm đất nước Phần Lan tươi đẹp, sáng tạo, văn hóa và nhân ái; cảm ơn Tổng thống, Phu nhân và nhân dân Phần Lan đón tiếp trọng thị, thân tình và thiện cảm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò và mối quan hệ tốt đẹp với Phần Lan; tin tưởng chuyến thăm Phần Lan này sẽ đóng góp tích cực, mở ra trang mới trong quan hệ giữa hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Phần Lan và Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hội đàm hẹp. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, môi trường và năng lượng sạch - những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/1/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được mở năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp.