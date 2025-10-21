Tổng Bí thư và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Alexander Stubb.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn, về phía Phần Lan có ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilainen, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Phần Lan Mika Koskinen và Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình lên máy bay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm Phần Lan. Ảnh: TTXVN

Xuống máy bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lần lượt bắt tay các quan chức phía Phần Lan ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo.

Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai.

Hai bên dự kiến sẽ trao đổi sâu rộng về định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, môi trường và năng lượng sạch, những lĩnh vực mà Phần Lan có thế mạnh và Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Phần Lan phát triển rất tích cực, thực chất và toàn diện, thể hiện qua đối thoại chính trị tăng cường, hợp tác kinh tế - giáo dục - khoa học công nghệ mở rộng, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc.

Về chính trị – ngoại giao, hai nước duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, qua đó củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều duy trì đà tăng trưởng ổn định. Nhiều doanh nghiệp lớn của Phần Lan hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á...

Trong giáo dục và khoa học – công nghệ, hợp tác ngày càng sôi động. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Phần Lan, quốc gia được đánh giá có hệ thống giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới. Các trường đại học và viện nghiên cứu hai nước đã triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo.

Cộng đồng người Việt tại Phần Lan cũng ngày càng phát triển, hội nhập tốt và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, là một trong những cơ sở để Chính phủ Phần Lan đưa Việt Nam vào danh sách 4 nước “thu hút nhân tài”.