Đài RT dẫn tuyên bố hôm nay (23/9) của Thống đốc vùng Kursk Aleksandr Khinshtein cho biết tổng cộng 193 chiếc UAV thù địch đã bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ ngày 22/9 đến ngày 23/9. Theo quan chức này, quân Ukraine cũng đã thực hiện 45 đợt pháo kích vào các khu vực biên giới của Nga và tiến hành 24 vụ tấn công riêng biệt bằng UAV gắn thiết bị nổ.

Các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 193 UAV của Ukraine ở vùng Kursh từ ngày 22 - 23/9. Ảnh: Sputnik

Ông Khinshtein nói một người đàn ông 49 tuổi đã thiệt mạng tại một ngôi làng biên giới, trong khi 3 người khác bị thương trong các vụ tấn công xảy ra trên khắp khu vực. Các cuộc tập kích này cũng gây hư hại nhiều ngôi nhà, cửa hiệu và phương tiện giao thông, trong đó có một chiếc ô tô bị phá hủy hoàn toàn.

Vùng biên giới Kursk của Nga đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong những ngày gần đây. Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau một đợt tập kích quy mô lớn bằng UAV của các lực lượng Kiev vào thủ đô Moscow và một số khu vực khác của Nga trong dịp bầu cử quốc hội cuối tuần qua, khiến 3 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nga mời Tổng thống Ukraine đến Moscow hội đàm

Theo hãng tin Tass, phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/9 cho biết “hiện chưa có điều kiện để các cuộc đàm phán tiến tới một giải pháp hòa bình” cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov tái khẳng định Điện Kremlin vẫn "sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm".

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có sẵn sàng thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao với phía Ukraine hay không, người phát ngôn Nga nhấn mạnh: "Lập trường của chúng tôi đã rõ ràng. Tổng thống Putin từng nói Tổng thống Ukraine Zelensky có thể đến Moscow nếu muốn. Ông ấy sẽ được đảm bảo các điều kiện an ninh cần thiết".

Ông Peskov cũng cho rằng ông Zelensky hiểu rất rõ "những quyết định nào cần được đưa ra" để một cuộc đối thoại như vậy có thể diễn ra. Quan chức này lưu ý thêm Điện Kremlin tin một cuộc gặp cấp cao như vậy "sẽ là không phù hợp và lãng phí thời gian nếu công tác chuẩn bị ở cấp chuyên gia chưa hoàn tất".

Chính quyền Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận trước các phát biểu trên.

Tuy nhiên, theo báo Ukrainska Pravda, khi bắt đầu cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22/9, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ hy vọng người đứng đầu Mỹ sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine trước khi mùa đông đến. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Zelensky cũng quả quyết sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga và ông Trump có thể giúp sắp xếp một cuộc gặp 3 bên.

Về phần mình, ông Trump tuyên bố sẵn sàng áp dụng Đạo luật Graham về các biện pháp trừng phạt Nga nếu cần thiết. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.