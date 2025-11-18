Nga bị buộc tội phá hoại đường sắt ở Ba Lan. Ảnh: EPA

Báo Guardian dẫn lời ông Jacek Dobrzynski nói thêm: "Sự thật là mọi thứ đều cho thấy như vậy... Chúng tôi có thể tự tin gọi đây là một vụ tấn công khủng bố do các cơ quan đặc nhiệm tới từ phương Đông thực hiện". Quan chức này sau đó nhấn mạnh rằng cuộc điều tra về 2 vụ việc cần được giữ bí mật ở giai đoạn này để đảm bảo tính hiệu quả.

Trước đó, tờ Kyiv Independent dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, một tuyến đường sắt nối giữa Warsaw và Lublin đã bị nổ tung trong một vụ phá hoại chưa từng có. Ông Tusk nói, tuyến đường sắt này vô cùng quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa viện trợ cho Ukraine. "Chúng tôi sẽ bắt giữ những kẻ gây án, bất kể chúng là ai".

Trong những năm gần đây, Ba Lan đã báo động về số vụ phá hoại và các hoạt động gián điệp ngày càng tăng nhằm vào nước này. Ba Lan cho rằng nhiều vụ việc liên quan tới tình báo Nga và Belarus.

Cảnh sát Ba Lan cho hay, ngày 16/11, một lái tàu đã báo cáo về tình trạng hư hại trên đường sắt sau khi một vụ nổ xảy ra gần làng Mika, cách biên giới Ba Lan và Ukraine 130km.

Thủ tướng Ba Lan cho rằng vụ nổ nhằm làm nổ tung một đoàn tàu. Nhà chức trách Ba Lan đã mở một cuộc điều tra về vụ việc và kiểm tra một đoạn đường sắt bị hư hại khác.

Ba Lan và Ukraine có chung đường biên giới dài 535km và Warsaw đóng vai trò trung tâm chủ chốt trong việc chuyển hỗ trợ quân sự của đồng minh cho Kiev.