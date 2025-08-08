Động thái này càng làm gia tăng thách thức cho Intel, một công ty được kỳ vọng là trụ cột trong việc khôi phục ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ.

"CEO của INTEL có sự MÂU THUẪN RẤT LỚN và phải từ chức, ngay lập tức", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 7/8, nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Ông nhấn mạnh "không có giải pháp nào khác cho vấn đề này".

Trước đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton đã yêu cầu Chủ tịch hội đồng quản trị của Intel trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của ông Lip-Bu Tan với Trung Quốc.

Ông Cotton đặc biệt quan ngại về các khoản đầu tư của ông Tan vào các công ty bán dẫn của Trung Quốc và các công ty khác có liên kết với quân đội nước này.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Bloomberg

Trong một lá thư gửi cho ông Frank Yeary, người đứng đầu hội đồng quản trị của Intel, ông Cotton đã hỏi về những khoản đầu tư mà ông Tan thực hiện tại Trung Quốc trước khi được chọn để điều hành Intel.

Ông Cotton cũng nêu ra những lo ngại cụ thể về mối quan hệ của ông Tan với Cadence Design Systems, hãng công nghệ mà ông đã lãnh đạo trong hơn một thập kỷ.

Hồi tháng 7, Cadence nhận tội vi phạm các quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ khi bán sản phẩm cho Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc.

Ông Lip-Bu Tan, 65 tuổi, là một nhân vật lão làng trong ngành công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Trong 12 năm làm CEO của Cadence, công ty mà ông gia nhập năm 2008 khi đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu đã tăng hơn 3.000%.

Ông Tan đã tiếp quản Intel vào tháng 3, với mục tiêu vực dậy nhà sản xuất chip danh tiếng một thời.

Intel là một phần quan trọng trong nỗ lực của Washington nhằm gây dựng lại ngành công nghiệp bán dẫn trong nước. Công ty đã được trao gần 8 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS và Khoa học cho các khoản đầu tư tại Mỹ.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump đang thực hiện các thay đổi đối với chương trình này.

Intel đang bị các đối thủ như Nvidia, TSMC bỏ xa cả trong lĩnh vực chip AI lẫn sản xuất chip. Giá trị thị trường của Intel chỉ khoảng 89 tỷ USD tính đến ngày 6/8, nhỏ hơn nhiều so với vốn hóa 4,4 nghìn tỷ USD của Nvidia.

Ông Tan, người gốc Malaysia, đã cam kết sẽ loại bỏ các bộ phận không còn quan trọng với sứ mệnh của Intel và tạo ra các sản phẩm hấp dẫn hơn. Ông đã đưa ra một kế hoạch cắt giảm việc làm và trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án nhằm giảm chi phí hoạt động.

"Intel và ông Tan cam kết sâu sắc với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và tính toàn vẹn trong vai trò của chúng tôi đối với hệ sinh thái quốc phòng của Mỹ", Intel cho biết trong một tuyên bố ngày 6/8. Intel nói thêm rằng họ sẽ giải quyết các vấn đề được nêu trong lá thư với Thượng nghị sĩ.

(Theo Bloomberg)