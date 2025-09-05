Tại bữa tiệc tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì ở Nhà Trắng ngày 4/9, hàng loạt nhân vật máu mặt của giới công nghệ như Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Meta), Bill Gates (Microsoft), Sundar Pichai (Google) và Satya Nadella (Microsoft) đã có mặt.

Sự kiện diễn ra ngay sau khi chính quyền công bố lực lượng chuyên trách mới về giáo dục AI, do Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng đầu.

Theo tường thuật, bữa tiệc quy tụ hơn 30 ghế, nơi các lãnh đạo công nghệ lần lượt bày tỏ quan điểm và dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống.

Loạt lãnh đạo công nghệ xuất hiện ở bữa tiệc tại Nhà Trắng ngày 4/9. Ảnh: indiatimes

Phát biểu mở màn, Tổng thống Trump nhấn mạnh cam kết giải quyết mối lo hàng đầu của các tập đoàn công nghệ: nguồn năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

“Chúng tôi đang làm mọi thứ để các bạn có đủ công suất điện, giúp xin phép nhanh hơn. Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc rất xa, thực sự là một khoảng cách rất lớn”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống lần lượt mời các CEO phát biểu về kế hoạch mở rộng tại Mỹ. Lãnh đạo các công ty đều tranh thủ nhấn mạnh những khoản đầu tư khổng lồ vào hạ tầng dữ liệu và công nghệ trong nước, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn vì các chính sách mà họ cho rằng đang thúc đẩy AI.

Mark Zuckerberg (trái) được xếp ngồi cạnh Tổng thống Donald Trump tại bữa tiệc. Ảnh: Bloomberg

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg được nói đầu tiên, khẳng định Meta cùng nhiều tập đoàn khác đang rót vốn lớn xây dựng hạ tầng dữ liệu tại Mỹ để đón làn sóng đổi mới tiếp theo.

Ông Trump từng dọa bỏ tù Zuckerberg nhưng hiện tại cả hai trở thành đồng minh. Tại bữa tối, CEO Meta được xếp ghế ngồi cạnh Tổng thống.

CEO OpenAI Sam Altman cảm ơn ông Trump vì đã tạo môi trường “thân thiện với kinh doanh và đổi mới”, cho rằng nhờ vậy Mỹ có cơ hội “dẫn đầu thế giới trong kỷ nguyên AI”.

Tim Cook cũng gửi lời cảm ơn Tổng thống vì “tạo điều kiện để có thể đầu tư lớn tại Mỹ”. Đầu năm nay, Apple cam kết rót 600 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ. Hồi tháng 8, Cook tặng Tổng thống một món quà đặc biệt thể hiện tinh thần “Make in USA”.

CEO Apple Tim Cook cảm ơn Tổng thống vì “tạo điều kiện để có thể đầu tư lớn tại Mỹ”. Ảnh: Bloomberg

Bill Gates lại nhấn mạnh tiềm năng của AI trong y tế và giáo dục, với mục tiêu “mang bác sĩ đến cho mọi người ở châu Phi qua AI”.

Ông ngồi cạnh phu nhân Tổng thống trong bữa tiệc. Đồng sáng lập Microsoft cảm ơn ông Trump vì sự lãnh đạo tài tình và khẳng định những người có mặt trong bữa tối đều “đang thay đổi thế giới”.

Một nhân vật khác liên quan đến Microsoft là CEO Satya Nadella cũng tham gia buổi tiệc. Ông gửi lời cảm ơn Tổng thống vì những chính sách giúp nước Mỹ dẫn đầu.

Một điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Elon Musk – nhân vật nổi bật trong thời đầu chính quyền Tổng thống Trump, nhưng Nhà Trắng cho biết có đại diện của Musk tham dự.

Một số lãnh đạo công nghệ khác được mời đến là thiên tài 28 tuổi Alexandr Wang, hiện đầu quân cho Meta; CEO AMD Lisa Su; cố vấn AI và tiền mã hóa Nhà Trắng David Sacks; Chủ tịch Code.org Cameron Wilson.

Bữa tiệc này được nhìn nhận là động thái củng cố mối quan hệ giữa chính quyền ông Trump và giới công nghệ trong bối cảnh Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc về AI và bán dẫn.

(Theo Insider, WSJ)