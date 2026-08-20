Theo đài RT, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) hôm 19/8 thông báo đã cùng Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO) đang nhắm mục tiêu vào một tổ chức tội phạm bị cáo buộc do một nghị sĩ đương nhiệm và một cựu nghị sĩ cầm đầu, có sự tham gia của các quan chức cấp cao từ Văn phòng tổng thống.

Bà Irina Mudraya. Ảnh: Picture alliance/ZUMA PRESS

NABU sau đó cho biết các thành viên của nhóm này đã rửa 150 triệu Hryvnia (3,3 triệu USD) tiền mặt thông qua các tài khoản công ty "ma" để chi trả tiền bảo lãnh cho một bị cáo trong vụ án Midas. Vụ án tham nhũng quy mô lớn này tập trung vào cáo buộc tham ô và nhận “lại quả” trị giá 100 triệu USD liên quan đến Energoatom, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Các điều tra viên cho rằng vụ việc do Timur Mindich, một đối tác kinh doanh lâu năm của Tổng thống Zelensky, dàn dựng.

Mặc dù NABU không nêu tên các nghi phạm, nhưng trang tin ZN.ua trích dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật xác định danh tính họ là Phó chánh Văn phòng tổng thống Mudraya, nghị sĩ Vadim Stolar và cựu nghị sĩ Maksim Mikitas. Trang này cũng cho hay một số quan chức thuộc Bộ Tư pháp Ukraine và đại diện Ngân hàng Sense cũng nằm trong diện bị điều tra.

Đối với bị cáo cần nộp tiền bảo lãnh, truyền thông Ukraine nhận diện đó là cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko. Ông Galushchenko đã bị cách chức sau khi bê bối Midas nổ ra và bị bắt giữ khi đang cố gắng rời khỏi đất nước.

Các đoạn ghi âm do NABU công bố có nội dung thảo luận về việc chuyển tiền bảo lãnh và cách né tránh sự giám sát. Trong một đoạn trích ghi âm, một phụ nữ giấu tên, có thể là bà Mudraya, dẫn lời một người khác (hiện cũng không rõ danh tính) nói: "Tham nhũng cần được hệ thống hóa và kiểm soát, chứ không phải bị chống lại". Một giọng nói khác lưu ý thêm: "Và cần được dẫn dắt".

Vụ bê bối này nằm trong chuỗi các vụ án tham nhũng cấp cao ở Ukraine. Đầu tháng này, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã cáo buộc cựu Đại sứ tại Mỹ Olga Stefanishina làm giàu bất chính và khai báo tài sản không chính xác. Tháng trước, họ cũng cáo buộc một số quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Ukraine phạm tội lừa đảo quy mô lớn, tham ô và rửa tiền nhằm chiếm đoạt ngân sách hoạt động ở nước ngoài.

Tình trạng tham nhũng tràn lan đã tồn tại từ lâu ở Ukraine và được cho càng trở nên trầm trọng hơn sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang vào năm 2022. Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cũng coi tham nhũng là một trong những rào cản chính ngăn Ukraine gia nhập khối này.