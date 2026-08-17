Cho đến nay, Ukraine chủ yếu dựa vào các loại máy bay không người lái (UAV) tầm xa giá rẻ và tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các loại vũ khí này có tốc độ chậm hơn và dễ bị bắn hạ khi bị phát hiện.

Ngược lại, Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công Ukraine, quốc gia vốn gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn loại vũ khí này, qua đó gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không.

Ông Mykhailo Fedorov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo đài CBS News, vào tháng 6, Fire Point, một trong các nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất của Ukraine, đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo. Về mặt lý thuyết, loại vũ khí này sẽ cho phép Kiev đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của quân Moscow.

Ông Fedorov tuyên bố chương trình tên lửa đạn đạo của Ukraine đã được đẩy nhanh tiến độ trong thời gian ông giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Cựu quan chức này tin tưởng Ukraine sẽ có thể phóng tên lửa đạn đạo tự chế vào lãnh thổ Nga trước cuối năm nay.

"Chúng tôi cần đánh bại Nga trong mọi chu kỳ công nghệ và phải đưa ra các quyết định liên tục 24/7", ông Fedorov, 35 tuổi phát biểu. Ông cũng lưu ý rằng trong khi Ukraine đang đổi mới nhanh chóng, Nga cũng đang thực hiện điều tương tự.

Trước khi bị cách chức vào tháng trước, ông Fedorov đã góp phần xây dựng chiến lược chấm dứt xung đột Nga - Ukraine thông qua việc sử dụng UAV và robot chiến đấu để đẩy lùi đối thủ có tiềm lực quân sự lớn hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức ông Fedorov vào giữa tháng 7, với lý do có mâu thuẫn không thể hòa giải giữa vị Bộ trưởng Quốc phòng này với Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine lúc đó Oleksandr Syrskyi. Động thái đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình của hàng nghìn người trên khắp Ukraine.

Khoảng một tuần sau đó, ông Zelensky cũng cách chức ông Syrskyi. Khi được hỏi về lý do khiến mình bị sa thải, ông Fedorov nhấn mạnh: "Tôi thực sự không muốn bàn luận với khán giả Mỹ về lý do đó. Dù lý do là gì đi nữa, điều quan trọng cần hiểu là Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu".

Là một cựu doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, ông Fedorov không tiết lộ liệu mình có quay trở lại làm việc trong chính phủ hay không. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi nỗ lực của tôi đều sẽ hướng tới mục tiêu chấm dứt xung đột và tái thiết Ukraine”, ông Fedorov bày tỏ.