Đài RT dẫn lời Quyền Thống đốc vùng Belgorod Aleksandr Shuvaev nói vụ tấn công diễn ra vào sáng nay (17/8), nhắm vào ngôi làng Koloskovo thuộc quận Valuysky. Ngoài 6 người thiệt mạng còn có 4 nạn nhân khác bị thương.

Hai người bị thương đã được hỗ trợ y tế nhưng từ chối nhập viện. Hai trường hợp bị thương còn lại, trong đó có một thiếu niên 14 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện quận Valuysky để điều trị.

Lính cứu hỏa Nga đang nỗ lực dập lửa thiêu cháy các xe con trong một cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Belgorod. Ảnh: Moscow Times

Ông Shuvaev cho biết thêm một công trình tại hiện trường vụ tấn công đã bị thiêu rụi và một chiếc xe ô tô con bị hư hại.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga trong đêm 16/8. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 205 UAV ở nhiều khu vực, bao gồm Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk và Rostov cũng như tại bán đảo Crưm, Biển Đen và Biển Azov.

Vùng biên giới Belgorod đã liên tục hứng chịu các vụ bắn phá bằng tên lửa, hỏa lực pháo binh và UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào năm 2022. Moscow cáo buộc trong những tháng gần đây, các lực lượng Kiev đã đẩy mạnh chiến dịch sử dụng UAV tầm xa tại khu vực này, nhắm vào các cơ sở dầu khí, kho bãi, khu dân cư và các cơ sở hạ tầng dân sự khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo nhà chức trách Nga, các vụ tập kích gia tăng cường độ này diễn ra khi quân Ukraine tiếp tục gặp nhiều bất lợi trên tiền tuyến. Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng hậu cần và công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow khẳng định những cuộc tấn công của họ chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine.

Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Nga mới công bố.