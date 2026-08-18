Theo hãng tin BBC, Đại sứ quán Nga tại London ngày 17/8 ra tuyên bố nhấn mạnh: “Khi làm như vậy, Anh đang đóng vai trò là đồng phạm của các tội ác đẫm máu và các cuộc tấn công khủng bố. Hành động của London chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả mà họ sẽ phải chịu trách nhiệm... Càng can dự sâu vào xung đột và càng hỗ trợ lớn cho Ukraine, cái giá họ phải trả càng cao”.

Khói bốc lên từ một cơ sở của hãng Wildberries sau vụ tấn công của UAV Ukraine vào Khu công nghiệp Koledino, gần Podolsk, Nga ngày 16/8. Ảnh: EPA

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Sunday Times đăng tải thông tin cho hay các lực lượng Kiev đã sử dụng UAV do hai nhà sản xuất của Anh cung cấp để thực hiện các vụ tập kích tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga trong suốt 6 tháng qua. Nhiều nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ với tờ báo này rằng UAV của Anh đã được triển khai để tấn công các mục tiêu công nghiệp và quân sự bên kia biên giới, trong đó có các nhà máy lọc dầu tại Volgograd và Yaroslavl.

Đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này "kề vai sát cánh" với Ukraine. “Nga không nên nghi ngờ gì về quyết tâm của chính phủ Anh trong việc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cũng như các hành động gây hấn của Nga nhằm vào Anh và các đồng minh của chúng tôi”, người phát ngôn Anh nói.

Đại diện Bộ Quốc phòng Anh lưu ý thêm London đã "cam kết cung cấp các thiết bị mà Ukraine cần để tự vệ” trước các cuộc tấn công của quân Nga.

Theo đài RT, Anh là một trong những nước hỗ trợ quân sự cho Kiev tích cực nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Hồi tháng 6, London đã cam kết cung cấp 150.000 UAV cho Kiev trước cuối năm nay. Ngoài ra, một số cơ sở sản xuất UAV có liên hệ với Ukraine cũng đang hoạt động ngay trên lãnh thổ Anh.

Trước đó, Anh cũng đã chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow, loại vũ khí được Ukraine dùng để nhắm mục tiêu vào Nga.

Trong những tháng gần đây, Kiev đã đẩy mạnh các vụ tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, huy động hàng trăm UAV cùng lúc.

Moscow nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu đã biến họ thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Các quan chức Nga khẳng định những cơ sở sản xuất vũ khí có liên hệ với Ukraine nằm rải rác khắp châu Âu có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với các lực lượng Moscow.