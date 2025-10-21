1. Khu điện mặt trời Gonghe Talatan (Trung Quốc) - 15.600 MW

Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới trong việc mở rộng năng lượng mặt trời tại các vùng Thanh Hải và Tân Cương. Khu phức hợp Gonghe - Talatan đạt công suất 15.600 MW và vẫn đang mở rộng.

Quốc gia này chạy đua xây dựng những “siêu trang trại năng lượng” trải dài hàng trăm km2 nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải.

Trung Quốc đứng đầu trong danh sách. Ảnh: XH

2. Dự án điện mặt trời Midong (Trung Quốc) - 3.500 MW

Tháng 6/2024, Trung Quốc chính thức hòa lưới dự án Midong công suất 3,5 GW tại Ürümqi (Tân Cương), trở thành nhà máy điện mặt trời đơn lẻ lớn nhất thế giới tại thời điểm đó.

Dự án trải dài trên vùng sa mạc khô cằn, sản xuất khoảng 6,09 tỷ kWh mỗi năm, đủ cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình.

3. Công viên điện mặt trời Bhadla (Ấn Độ) - 2.245 MW

Nằm giữa sa mạc Thar (bang Rajasthan), Bhadla là công viên năng lượng mặt trời lớn nhất Ấn Độ với tổng công suất 2.245 MW.

Dự án được triển khai qua 4 giai đoạn từ năm 2015 và hoàn tất vào năm 2020, bao phủ diện tích khoảng 56 km2. Nhờ mức bức xạ mặt trời cao, Bhadla trở thành dự án chiến lược trong tham vọng năng lượng sạch của Ấn Độ.

4. Công viên điện mặt trời Hoàng Hà (Trung Quốc) - 2.200 MW

Tọa lạc tại tỉnh Thanh Hải, dự án Hoàng Hà được vận hành bởi Huanghe Hydropower có công suất 2.200 MW, là một phần trong mô hình kết hợp thủy điện - năng lượng mặt trời.

Đây là một trong những dự án ổn định và được xác nhận rõ ràng nhất trong danh sách “siêu trang trại năng lượng”.

5. Dự án Pavagada Shakti (Ấn Độ) - 2.050 MW

Công viên năng lượng mặt trời Pavagada tại bang Karnataka được triển khai theo mô hình “thuê đất hoang hóa” và đạt công suất 2.050 MW.

Dự án hoàn thành vào năm 2019, trở thành biểu tượng phát triển bền vững của khu vực Nam Ấn Độ.

Nhà máy điện mặt trời tại Abu Dhabi. Ảnh: XH

6. Nhà máy điện mặt trời Al Dhafra (UAE) - 2.000 MW

Đặt tại Abu Dhabi và vận hành từ tháng 6/2023, Al Dhafra là nhà máy điện mặt trời đơn địa điểm lớn nhất thế giới với công suất 2.000 MW.

Dự án sử dụng gần 4 triệu tấm pin hai mặt (bifacial), đủ cung cấp điện cho 200.000 hộ gia đình, giúp giảm 2,4 triệu tấn CO2 mỗi năm.

7. Công viên năng lượng Benban (Ai Cập) - 1.650 MW

Là trái tim của năng lượng mặt trời châu Phi, Benban Solar Park (tỉnh Aswan) có công suất 1.650 MW, gồm 41 nhà máy thành phần kết nối chung một hạ tầng lưới điện.

Dự án hoàn thành vào năm 2019 và là biểu tượng năng lượng tái tạo của lục địa đen.

8. Khu điện mặt trời sa mạc Tengger (Trung Quốc) - 1.547 MW

Tọa lạc tại khu vực Ninh Hạ, dự án Tengger là một trong những công trình ổn định nhất, thường xuyên xuất hiện trong danh sách “Top các nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới”.

Với công suất 1.547 MW, dự án này minh chứng cho sự đầu tư lâu dài và bền vững của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch.

9. Dự án NP Kunta Ultra Mega (Ấn Độ) - 1.500 MW

Còn được gọi là Ananthapuram Solar Park, dự án này đặt tại bang Andhra Pradesh với công suất 1.500 MW.

Dù ít được nhắc đến trên trường quốc tế, nhưng đây vẫn là một phần quan trọng trong chương trình “siêu công viên năng lượng” của Ấn Độ.

10. Noor Abu Dhabi (UAE) - 1.117 MW

Còn gọi là Nhà máy điện mặt trời Sweihan, Noor Abu Dhabi đi vào hoạt động năm 2019 với 3,2 triệu tấm pin và hệ thống làm sạch robot tự động không dùng nước.

Dù không còn giữ vị trí số một, Noor Abu Dhabi vẫn là một trong những biểu tượng năng lượng sạch của Trung Đông.

Siêu dự án năng lượng mặt trời đang được xây dựng

Ngành năng lượng tái tạo toàn cầu đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Một trong những dự án đáng chú ý nhất là Khavda Renewable Energy Park (Ấn Độ), tổ hợp năng lượng lai gió, mặt trời khổng lồ với tổng công suất 30 GW (gồm 26 GW mặt trời và 4 GW gió), trải dài trên diện tích 72.600 ha.

Dự án dự kiến cung cấp điện cho 18 triệu hộ gia đình, giúp cắt giảm hàng chục triệu tấn CO₂ mỗi năm.

Tính đến tháng 3/2024, Adani Green Energy đã đưa vào vận hành 1.000 MW đầu tiên, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026-2029.