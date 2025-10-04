Nhà phát triển năng lượng tái tạo Đan Mạch European Energy đã khánh thành tổ hợp điện lai gió - mặt trời tại Thụy Điển.

Dự án này nằm ở hạt Kronoberg, miền nam Thụy Điển, bao gồm một hệ thống điện mặt trời công suất 39,3 MW kết hợp với tám tua-bin gió có công suất 49,6 MW.

Đây là hệ thống điện lai đầu tiên của European Energy, được xây dựng trong vòng bốn năm.

Dự án có khả năng sản xuất điện ước tính khoảng 126 GWh, tương đương với mức tiêu thụ điện hằng năm của hơn 25.000 hộ gia đình.

Các hệ thống điện mặt trời và điện gió được kết nối vào lưới điện Thụy Điển thông qua một điểm đấu nối duy nhất. Nhờ đó, European Energy giảm đáng kể chi phí xây dựng và vận hành.

Dự án điện lai gió và mặt trời tại Thụy Điển. Ảnh: European Energy

“Ưu điểm của việc kết hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió là chúng có thời gian sản xuất điện cao điểm khác nhau”, ông Peter Braun - Giám đốc quốc gia của European Energy tại Thụy Điển, giải thích.

Cụ thể, mặt trời chiếu sáng nhiều nhất vào ban ngày và mùa hè, trong khi gió thường thổi mạnh hơn vào ban đêm và mùa đông. Từ đó, tạo ra sản lượng điện ổn định hơn và sử dụng lưới điện một cách thông minh hơn.

European Energy cho hay đây là dự án đầu tiên trong ba hệ thống lai gió - mặt trời mà công ty đang phát triển tại Thụy Điển.

Dự án thứ hai, đặt tại đô thị Ydre ở đông nam Thụy Điển, đang được xây dựng. Theo thông tin trên website của công ty, dự án này sẽ kết hợp một trang trại gió hiện có công suất 36 MW với một hệ thống điện mặt trời 38 MW, dự kiến đi vào vận hành thương mại trong năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2025, Thụy Điển đã triển khai khoảng 430 MW điện mặt trời, theo số liệu từ hiệp hội năng lượng mặt trời Svensk Solenergi.

Tính đến nay, dự án điện mặt trời lớn nhất của quốc gia này có công suất 100 MW, do các nhà sản xuất điện độc lập Alight và Neoen phát triển. Dự án đã bắt đầu vận hành thương mại vào đầu tháng 9.

Theo PV