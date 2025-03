Theo số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong top 10 xe xe bán chậm nhất tháng 2 năm 2025, KIA K5 là mẫu xe Hàn duy nhất góp mặt, còn lại là sự áp đảo của các mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe (có phát sinh doanh số) bán chậm nhất tháng 2/2025 tại thị trường Việt Nam theo công bố của VAMA:



1. Honda Accord: 2 xe

Bước sang tháng 2/2025, tình hình kinh doanh của Honda Accord tiếp tục cho thấy một tương lai mịt mờ khi chỉ bán được 2 xe, giảm 60% so với tháng trước (5 xe), đồng thời cũng giảm mạnh 83,3% so với tháng 2/2024. Doanh số lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 mới chỉ có 7 xe, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp việc được Honda giảm giá lên tới 250 triệu đồng, giúp giá bán của mẫu xe này còn 1,069 tỷ đồng nhưng nhiều khách hàng vẫn tỏ ra thờ ơ trước Accord.

Lý giải cho điều này là vì Honda Accord đã tồn tại khá lâu trên thị trường nhưng có rất ít thay đổi, các trang bị không hơn đối thủ mà giá bán cao hơn đáng kể. Vì thế, mẫu xe sedan cỡ D này của Honda rất khó thuyết phục được khách hàng.

2. Toyota Land Cruiser: 2 xe

Cũng có doanh số bán hàng đạt 2 xe, tương tự như Honda Accord trong tháng 2/2025 là mẫu Toyota Land Cruiser LC300, giảm mạnh 88,2% so với tháng trước (17 xe), đồng thời cũng giảm 89,5% so với tháng 2/2024. Tính tổng doanh số sau 2 tháng, mẫu xe này đã bán được 19 xe, giảm 45,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù được xếp vào trong danh sách các mẫu xe bán chậm nhất tháng nhưng trên thực tế, nhu cầu của khách hàng đối với mẫu xe này rất lớn. Tuy nhiên, số lượng xe Toyota Land Cruiser nhập về Việt Nam thường không nhiều do tình trạng khan hiếm chung của mẫu xe này trên toàn cầu.

Land Cruiser LC300 được ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm 2021, được trang bị động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Từ đầu tháng 3, giá xe Toyota Land Cruiser đã tăng thêm gần 300 triệu đồng, ở mức 4,58 tỷ đồng và tăng thêm 20 triệu đồng nếu chọn màu trắng.

3. KIA K5: 8 xe

Với doanh số bán hàng chỉ đạt 8 xe trong tháng 2/2025, KIA K5 tiếp tục đà giảm 42,9% so với tháng trước (14 xe), đồng thời giảm 50% so với tháng 2/2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, mẫu xe này bán được 22 xe, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA K5 bắt đầu lọt vào danh sách top 10 xe bán chậm từ tháng 2 năm ngoái và liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng này trong suốt 1 năm qua. Khách quan mà nói, KIA K5 là mẫu xe có thiết kế đẹp, trẻ trung và hiện đại, giá bán cũng khá hợp lý đối với một chiếc sedan cỡ D, từ 859-999 triệu đồng. Xe có 3 tùy chọn phiên bản bao gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line.

Tuy nhiên, sức hút của KIA K5 bị sụt giảm là bởi tập khách hàng ở phân khúc này thường là những người có độ tuổi trung niên cần một chiếc xe có kiểu dáng chững chạc, yêu cầu không gian hàng ghế sau phải rộng rãi nhưng ngoại trừ Toyota Camry, các mẫu xe như KIA K5 lại không có được điều này.

4. Mitsubishi Pajero Sport: 9 xe

Khép lại tháng 2/2025, doanh số bán hàng của Mitsubishi Pajero Sport lần đầu dừng ở ngưỡng một con số khi chỉ có 9 xe được giao tới tay khách hàng, giảm 47% so với tháng trước (17 xe) và giảm 30,8% so với tháng 2/2024. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, mẫu xe này mới bán được 26 xe, giảm 82,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Pajero Sport thế hệ hiện hành là phiên bản nâng cấp từ năm 2021, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe được trang bị động cơ dầu 2.4L công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm.

Đến nửa cuối năm 2024, mẫu SUV 7 chỗ này được bổ sung thêm động cơ xăng 3.0L công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm, chủ yếu bán cho đối tượng khách hàng mua lô. Cả hai đều dùng hộp số tự động 8 cấp. Giá bán từ 1,13-1,39 tỷ đồng. Hiện các mẫu xe VIN 2023 được xả hàng với giảm từ 224 - 285 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 906 triệu động - 1,080 tỷ đồng.

5. Isuzu mu-X: 12 xe

Sau khi thoát khỏi top xe bán chậm vào tháng 1/2025, Isuzu mu-X đã nhanh chóng quay lại với bảng xếp hạng với 12 xe đã bán ra trong tháng 2/2025, giảm 57,9% so với tháng trước (26 xe) nhưng tăng gấp đôi so với tháng 2/2024. Doanh số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025 đạt 38 xe, tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Isuzu mu-X thế hệ mới sử dụng động cơ diesel 1.9L tăng áp đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá bán niêm yết từ 910 triệu đồng đến 1,125 tỷ đồng.

6. Toyota Corolla Altis: 15 xe

Doanh số bán hàng của Toyota Corolla Altis trong tháng 2/2025 đã đạt 15 xe, tăng 114,3% so với tháng trước (7 xe) nhưng giảm 58,3% so với tháng 2/2024. Doanh số cộng dồn 2 tháng đầu năm mới đạt 22 xe, giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Corolla Altis đã có tháng thứ 7 liên tiếp được xướng tên trong danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng.

Thế hệ hiện hành của Toyota Corolla Altis có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng và động cơ hybrid, giá bán dao động từ 725-870 triệu đồng. Việc mẫu xe này từ một cái tên bán chạy dần không được người dùng ưa chuộng là vì giá bán cao, trong khi các đối thủ liên tục thay đổi và có giá bán cạnh tranh hơn nhiều.

7. Toyota Alphard: 15 xe

Khép lại tháng 2/2025, doanh số bán hàng của Toyota Alphard đã tăng trưởng trở lại khi bán được 15 xe, nhiều hơn tháng trước (14 xe) đúng 1 xe, đồng thời tăng tới 200% so với tháng 2/2024. Doanh số cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025 đạt 29 xe, tăng 163,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả kể trên, có thể thấy Toyota Alphard không phải là chiếc xe bán chậm mà vì tập khách hàng ở phân khúc này tương đối hẹp, giá bán của mẫu xe MPV cỡ lớn của Toyota cũng được xếp vào hàng đắt nhất, từ 4,37-4,475 tỷ đồng do bị áp thuế cao khi có xuất xứ từ Nhật Bản nên hầu hết Alphard chủ yếu được bán theo đơn đặt hàng.

8. Mazda6: 16 xe

Sau khi lần đầu tiên lọt vào top xe bán chậm vào tháng 6 năm ngoái, doanh số bán hàng của Mazda6 dừng lại ở con số 16 xe đã khiến mẫu xe sedan cỡ D này có lần thứ 2 trở lại danh sách này. Kết quả này giảm tới 40,7% so với tháng trước (27 xe) và giảm nhẹ 11% so với tháng 2/2024.

Doanh số lũy kế 2 tháng đầu năm nay là 43 xe, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Mẫu sedan cỡ D của Mazda hiện có 3 phiên bản gồm 2.0 Premium, 2.0 Premium GTCCC và 2.5 Premium GTCCC với giá bán rẻ nhất phân khúc, chỉ từ 769-899 triệu đồng.

9. Suzuki Jimny: 19 xe

Hết tháng 2/2025, sức mua của Suzuki Jimny đã ghi nhận mức tăng trưởng 18,8% so với tháng trước (16 xe) sau khi đã giao được 19 xe tới tay khách hàng. Cộng dồn 2 tháng đã qua, mẫu xe này đã bán được 35 xe.

Suzuki Jimny được bán tại Việt Nam từ tháng 4/2024, thuộc phân khúc xe SUV cỡ A nhưng lại có giá bán khá cao, ở mức 789 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 1.5L công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh.

Mặc dù trang bị của mẫu xe này cũng chỉ dừng ở mức cơ bản nhưng thiết kế ngoại hình của Suzuki Jimny khá vuông vức, được ví như tiểu G-Class. Hãng xe Nhật Bản cũng không đặt nặng mục tiêu bán hàng cho mẫu xe này bởi đây là dòng xe đánh vào tập khách hàng chơi xe là chính.

10. Isuzu D-Max: 24 xe

Đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng là Isuzu D-Max với 24 xe đã bán ra trong tháng 2/2025, giảm 57,9% so với tháng 1 (57 xe) nhưng lại tăng 111% so với tháng 2/2024. Tính tổng 2 tháng đầu năm 2025, mẫu xe bán tải của Isuzu bán được 81 xe, tăng mạnh gần 180% so với cùng kỳ năm ngoái.

Isuzu D-Max thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 2/2023 và mới được nâng cấp vào tháng 10/2024. Xe được phân phối với 5 phiên bản, giá bán dao động từ 650-880 triệu đồng. Các phiên bản của Isuzu D-Max đều sử dụng động cơ Diesel 1.9L đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp.