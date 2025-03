Mặc dù có nhiều ngày gián đoạn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng thị trường ô tô tháng 2 vẫn ghi nhận dấu hiệu khởi sắc. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 2 đạt 21.606 chiếc, tăng 14% so với tháng 1 và tăng tới 86% so với tháng 2/2024.

Số lượng trên bao gồm 14.549 chiếc xe du lịch, tăng 2,5%; 6.775 xe thương mại, tăng 56% và 282 xe chuyên dụng, giảm 17% so với tháng trước. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025, đã có 40.499 chiếc ô tô được các thành viên VAMA bán ra thị trường, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 (với 30.876 chiếc).

Lượng xe bán ra trong tháng 2 đã tăng mạnh so với tháng 1, nhưng vẫn ở mức thấp so với những tháng cuối năm 2024. Nguồn số liệu: VAMA

Nếu tính cả hai thương hiệu công bố riêng là VinFast với hơn 12.500 chiếc và Hyundai với 3.022 chiếc, tổng lượng xe bán ra thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2 vào khoảng hơn 37.000 chiếc, tăng khoảng 16% so với tháng 1/2025.

VinFast tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối trong tháng vừa qua, hơn cả 4 thương hiệu xe nước ngoài xếp phía sau cộng lại là Toyota (3.114 chiếc), Hyundai (3.022 chiếc), Ford (2.758 chiếc) và KIA (2.032 chiếc).

VinFast VF 3 là mẫu xe dẫn đầu về doanh số của toàn thị trường với 5.200 chiếc được bàn giao. Ảnh: VF

Cũng theo báo cáo của VAMA, cơ cấu giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu trong tháng 2 vừa qua có sự thay đổi. Trong khi xe sản xuất trong nước gần như chững lại với 14.549 chiếc bán ra (tăng nhẹ 2,5%) thì xe nhập khẩu lại tăng mạnh lên 6.775 chiếc, tương đương tăng 55,6% so với tháng 1.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng lượng ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam trong tháng 2/2025 ước đạt 54.048 chiếc, bao gồm khoảng 36.900 chiếc xe sản xuất trong nước và 17.148 xe ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc.

