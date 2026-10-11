Thị trường ô tô Việt Nam tháng 9/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có doanh số khiêm tốn. Trong đó, Isuzu mu-X đứng cuối danh sách với vỏn vẹn 4 xe bán ra, còn Toyota là thương hiệu có nhiều đại diện nhất.

Sau giai đoạn thấp điểm thường rơi vào tháng 7 âm lịch, thị trường ô tô tháng 9/2026 (tháng 8 âm) đã có dấu hiệu cải thiện về sức mua. Trong top 10 mẫu xe bán chậm nhất, phần lớn ghi nhận doanh số tăng nhẹ so với tháng trước, dù mức tiêu thụ nhìn chung vẫn còn khiêm tốn.

Đáng chú ý, Isuzu D-Max và Suzuki Swift có mức tăng rõ rệt hơn, trong khi một số mẫu như Honda Civic, Mitsubishi Attrage hay Toyota Avanza chỉ biến động nhẹ. Tuy nhiên, doanh số của nhóm xe này vẫn cho thấy sức hút trên thị trường còn hạn chế, ngay cả khi thị trường bước qua giai đoạn thấp điểm theo quan niệm mùa vụ.

Theo số liệu bán hàng của VAMA tháng 9/2026, Isuzu mu-X tiếp tục đứng cuối danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất với vỏn vẹn 4 xe bán ra, giảm 33,3% so với 6 xe của tháng 8. Tính chung 9 tháng đầu năm, mẫu SUV này đạt doanh số 110 xe. Mu-X thuộc phân khúc SUV 7 chỗ sử dụng kết cấu khung gầm rời, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe đa dụng và di chuyển trên nhiều dạng địa hình. Tuy nhiên, mẫu xe này phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đã có chỗ đứng trên thị trường, trong khi lượng tiêu thụ thực tế vẫn khá thấp.

Isuzu mu-X tiếp tục đứng cuối danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất với vỏn vẹn 4 xe bán ra. Ảnh: Isuzu Lâm Đồng

Xếp tiếp theo là Toyota Avanza với 25 xe bán ra trong tháng 9, giảm nhẹ 3,8% so với mức 26 xe của tháng trước. Lũy kế 9 tháng, mẫu MPV này đạt 513 xe. Avanza hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ, với định vị thiên về tính thực dụng. Dù vậy, mẫu xe này phải cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông có nhiều lựa chọn, trong đó có những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Xpander và các mẫu xe cùng thương hiệu Toyota.

Toyota Land Cruiser Prado bán được 31 xe trong tháng 9, bằng kết quả tháng trước. Doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm đạt 294 xe. Khác với những mẫu xe phổ thông trong danh sách, Prado thuộc nhóm SUV cỡ lớn có giá bán cao, hướng đến khách hàng ưu tiên khả năng vận hành đa địa hình và trang bị tiện nghi. Tệp khách hàng tương đối hẹp cùng mức giá cao khiến doanh số của mẫu xe này khó so sánh với những dòng xe phổ thông có lượng khách hàng lớn hơn.

Honda Civic ghi nhận 32 xe bán ra trong tháng 9, giảm nhẹ 5,9% so với 34 xe của tháng 8. Sau 9 tháng, mẫu sedan này đạt tổng doanh số 538 xe. Civic thuộc phân khúc sedan hạng C, nổi bật với thiết kế thể thao và định hướng vận hành hướng đến người lái. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn SUV và crossover gầm cao, nhóm sedan truyền thống phải đối mặt với áp lực cạnh tranh về thị hiếu, dù vẫn có tệp khách hàng riêng.

Honda Civic ghi nhận 32 xe bán ra trong tháng 9. Ảnh: Honda

Suzuki Jimny tiêu thụ 36 xe trong tháng 9, giảm 25% so với 48 xe của tháng trước. Lũy kế từ đầu năm, mẫu SUV này đạt 271 xe. Jimny có thiết kế vuông vức, kích thước nhỏ gọn và khả năng vận hành địa hình, tạo khác biệt so với nhiều mẫu SUV đô thị phổ thông. Tuy nhiên, kiểu dáng đặc thù, không gian sử dụng hạn chế và định vị sản phẩm thiên về cá tính khiến mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng tương đối riêng biệt.

Toyota Wigo bán được 52 xe trong tháng 9, thấp hơn 31,6% mức 76 xe của tháng trước. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm của mẫu hatchback này đạt 525 xe. Wigo thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong phố và sử dụng làm phương tiện kinh doanh dịch vụ. Dù có lợi thế về kích thước gọn gàng, mẫu xe vẫn chịu sức ép cạnh tranh từ các lựa chọn xe cỡ nhỏ khác cũng như những mẫu xe đã qua sử dụng trong cùng tầm ngân sách.

Toyota Wigo bán được 52 xe trong tháng 9, thấp hơn mức 76 xe của tháng trước. Ảnh: Toyota.

Mitsubishi Attrage và Isuzu D-Max cùng đạt doanh số 54 xe trong tháng 9, nhưng diễn biến so với tháng trước trái ngược nhau. Attrage bán được 54 xe, giảm nhẹ 6,9% so với 58 xe của tháng 8, nâng tổng doanh số 9 tháng lên 926 xe. Là mẫu sedan hạng B hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc xe phục vụ nhu cầu đi lại và kinh doanh, Attrage có lợi thế về tính thực dụng. Tuy nhiên, phân khúc sedan hạng B đang chịu sự cạnh tranh từ nhiều mẫu xe khác, trong khi nhu cầu dành cho dòng sedan nói chung cũng gặp sức ép từ xu hướng chuyển sang xe gầm cao.

Trong khi đó, Isuzu D-Max tăng doanh số 86,2%, từ 29 xe trong tháng 8 lên 54 xe trong tháng 9, đưa tổng lượng xe bán ra trong 9 tháng đầu năm lên 508 chiếc. D-Max thuộc phân khúc bán tải, phục vụ cả nhu cầu chở hàng, công việc lẫn sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, phân khúc này có sự cạnh tranh đáng kể, đặc biệt từ Ford Ranger, mẫu xe có sức hiện diện lớn trên thị trường bán tải Việt Nam. Mức tăng doanh số trong tháng 9 là tín hiệu tích cực, song lượng xe bán ra vẫn chưa cao.

Suzuki Swift đạt doanh số 57 xe trong tháng 9, tăng mạnh 200% so với 19 xe của tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, mẫu xe này mới bán được 273 chiếc. Swift là mẫu hatchback cỡ nhỏ có thiết kế trẻ trung, hướng đến khách hàng ưu tiên sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Dù có phong cách riêng, dòng hatchback cỡ nhỏ không phải lựa chọn chủ đạo của phần đông người mua ô tô hiện nay, khi SUV và crossover ngày càng phổ biến.

Toyota Camry Hybrid với 131 xe bán ra trong tháng 9. Kết quả này giảm 31,8% so với 192 xe của tháng 8. Ảnh: Toyota Từ Liêm

Xếp thứ 10 trong danh sách xe bán chậm là Toyota Camry Hybrid, với 131 xe bán ra trong tháng 9. Kết quả này giảm 31,8% so với 192 xe của tháng 8, đưa doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm lên 989 xe. Camry Hybrid thuộc phân khúc sedan hạng D, kết hợp không gian rộng rãi với hệ truyền động hybrid nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Dù vậy, mức giá thuộc nhóm cao và xu hướng chuyển dịch sang SUV khiến mẫu sedan này phải cạnh tranh để duy trì sức hút, ngay cả khi có lợi thế về thương hiệu và công nghệ hybrid.

Đáng chú ý, Toyota là thương hiệu có nhiều đại diện nhất trong danh sách với 4 mẫu xe gồm Avanza, Land Cruiser Prado, Wigo và Camry Hybrid. Tuy nhiên, các mẫu xe này thuộc những phân khúc và nhóm khách hàng khác nhau, từ xe đô thị cỡ nhỏ, MPV phổ thông đến sedan hạng D và SUV cỡ lớn. Vì vậy, việc cùng xuất hiện trong nhóm bán chậm không đồng nghĩa các mẫu xe có chung nguyên nhân hạn chế doanh số.

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