Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, bức tranh doanh số tháng 8/2026 bao phủ một màu ảm đạm. Hầu hết các mẫu xe lọt top bán chậm đều ghi nhận mức tăng trưởng âm. Sự xáo trộn vị trí chủ yếu đến từ mức độ "rơi tự do" của từng mẫu xe, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Suzuki Fronx ở cuối bảng.

Dưới đây là chi tiết top 10 mẫu xe ô tô bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 8/2026, được sắp xếp theo thứ tự doanh số từ thấp lên cao.

Isuzu mu-X là mẫu xe có doanh số thấp nhất trong tháng 8/2026, chỉ đạt 6 xe, giảm 66,7% so với 18 xe của tháng 7. Với kết quả này, mẫu SUV cỡ D này từ vị trí thứ 2 trong nhóm bán chậm tháng trước đã đứng đội sổ. Đây cũng là lần đầu tiên mu-X bị xướng tên ở vị trí này.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, doanh số mu-X vô cùng khiêm tốn với 106 xe, thấp nhất trong danh sách. Đây là kết quả phản ánh sức tiêu thụ yếu của mu-X so với Ford Everest hay Toyota Fortuner, cộng thêm tác động kép của tháng Ngâu khiến khách hàng dịch vụ vốn là tệp khách chính của mu-X dè dặt xuống tiền.

Isuzu mu-X không thể cạnh tranh được với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ D. Ảnh: Ngô Minh

Đại diện duy nhất của xe Hàn Quốc trong danh sách và cũng là mẫu xe hiếm hoi đi ngang về doanh số là Hyundai Elantra. Tháng 8, Elantra giữ nguyên thành tích 14 xe như tháng trước đó. Tuy nhiên, nhờ Isuzu mu-X giảm sâu hơn, Elantra đã được đẩy xuống vị trí thứ 2 trong nhóm xe bán chậm nhất.

Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu sedan cỡ C này đạt 232 xe. Việc Elantra duy trì được số bán trong bối cảnh toàn thị trường lao dốc cho thấy mẫu xe này đã chạm "đáy" ổn định, tuy nhiên sức ép từ các đối thủ Mazda3 hay KIA K3 vẫn là quá lớn.

"Chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard vẫn đứng thứ 3 với 17 xe bán ra trong tháng 8, giảm 37% so với 27 xe của tháng 7. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu MPV hạng sang này có doanh số đạt 233 xe.

Với giá bán cao và nhóm khách hàng mục tiêu khá hẹp, Alphard thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm là điều dễ hiểu. Việc doanh số giảm trong tháng Ngâu càng khiến mẫu xe này khó cải thiện được vị trí trong bảng xếp hạng.

Phân khúc xe hatchback thoái trào khiến Swift không còn đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng Việt. Ảnh: Ngô Minh

So với tháng 7, doanh số Suzuki Swift đã ghi nhận mức giảm mạnh tới 54,8%, từ 42 xe của tháng 7 xuống còn 19 trong tháng 8. Doanh số cộng dồn năm 2026 của mẫu hatchback chỉ đạt 216 xe. Swift ngày càng hụt hơi do không gian chật hẹp, giá bán chưa đủ cạnh tranh so với các công nghệ tiện ích mang lại, và xu hướng người dùng đang dần chuyển sang các dòng gầm cao cỡ nhỏ.

Tháng 8/2026, Toyota Avanza Premio tiêu thụ được 26 xe, giảm 25,7% so với tháng trước (35 xe). Mẫu MPV này đứng thứ 5 trong nhóm bán chậm nhất, trong khi doanh số cộng dồn năm 2026 đạt 488 xe. Dù có giá bán dễ tiếp cận, Avanza Premio lại chịu cảnh "huynh đệ tương tàn" khi bị chính người anh em Veloz Cross và bị đối thủ Mitsubishi Xpander làm lu mờ hoàn toàn trong phân khúc MPV giá rẻ.

Tương tự như người anh em mu-X, doanh số bán hàng của Isuzu D-Max cũng sụt giảm 47,3% so với tháng trước khi chỉ bán được 29 xe trong tháng 8. Dù là mẫu bán tải có lợi thế về động cơ diesel và khả năng vận hành bền bỉ, nhưng Ford Ranger gần như thâu tóm toàn bộ miếng bánh thị phần bán tải tại Việt Nam, khiến những mẫu xe chú trọng tính thực dụng, thô ráp như D-Max không có nhiều đất diễn.

Dù nằm trong nhóm xe bán chậm nhưng Toyota Land Cruiser thực chất lại không phải như vậy. Ảnh: Toyota

Sự sụt giảm mạnh mẽ nhất trong nhóm SUV cỡ lớn trong tháng 8 thuộc về Toyota Land Cruiser khi chỉ bán được 30 xe, giảm tới 58,3% so với 72 xe của tháng 7. Dẫu vậy, doanh số cộng dồn năm 2026 vẫn đạt 479 xe, cao hơn nhiều mẫu xe phổ thông trong danh sách. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm nguồn cung toàn cầu, kênh giá tại đại lý cùng tâm lý ngại mua xe sang tiền tỷ trong tháng cô hồn đã kéo tụt doanh số của huyền thoại off-road này.

Xếp ngay phía sau là Toyota Land Cruiser Prado khi mẫu SUV này bán được 31 xe trong tháng 8, giảm 16,2% so với tháng trước. Với doanh số cộng dồn 263 xe, Prado vẫn là mẫu SUV hạng sang có sức tiêu thụ khá hạn chế.

Civic - mẫu sedan mang phong cách thể thao của Honda có doanh số tháng 8 là 33 xe, chỉ giảm nhẹ 2,9% so với tháng 7, xếp thứ 9 trong danh sách xe bán chậm nhất tháng. Tổng doanh số từ đầu năm đạt 506 xe, cao thứ hai trong danh sách này. Dù giá bán cao bậc nhất phân khúc, Civic vẫn có tệp khách hàng trung thành riêng, giúp xe không bị rớt doanh số quá thảm trong tháng thấp điểm.

Suzuki Fronx lần đầu tiên lọt vào danh sách xe bán chậm nhất tháng. Ảnh: Ngô Minh

Sự góp mặt của Suzuki Fronx ở vị trí thứ 10 là một bất ngờ lớn. Từ mức 121 xe của tháng 7, Suzuki Fronx bất ngờ lao dốc không phanh xuống còn 46 xe trong tháng 8, tương đương mức giảm 62%.

Dù doanh số cộng dồn khá tốt với 765 xe, cao nhất trong danh sách này nhưng cú sẩy chân này cho thấy Fronx đang vấp phải sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt từ các đối thủ B-SUV liên tục tung ưu đãi khủng, trong khi bản thân mẫu xe này có thể đang gặp gián đoạn về nguồn cung xe nhập khẩu.

Nhìn chung, tháng 8/2026 phần lớn rơi vào tháng 7 Âm lịch, thường được gọi là tháng Ngâu. Đây là yếu tố tâm lý mùa vụ khiến nhiều khách hàng trì hoãn mua xe, đặc biệt với các mẫu xe có giá trị cao như Toyota Land Cruiser, Land Cruiser Prado và Alphard. Bản thân các mẫu xe trong top bán chậm đa phần đều là những cái tên thiếu tính cạnh tranh về giá, chậm nâng cấp hoặc thuộc phân khúc ngách đắt tiền.

Bước sang tháng 9, khi các yếu tố tâm lý được gỡ bỏ và mùa mua sắm cuối năm bắt đầu khởi động, thị trường được kỳ vọng sẽ phá băng, tuy nhiên cơ hội bứt phá cho những cái tên như Isuzu mu-X hay Suzuki Swift vẫn là một bài toán vô cùng nan giải.

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