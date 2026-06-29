Trong xu hướng sống xanh ngày càng lên ngôi, nhiều người bắt đầu tận dụng không gian nhà để tạo ra những "khu vườn ăn được" thu nhỏ.

Cây tía tô

Tía tô là loại rau gia vị quen thuộc, có mùi thơm đặc trưng và đặc biệt dễ trồng tại nhà. Lá tía tô có hai mặt khác màu, xanh và tím, mang đến vẻ đẹp rất riêng.

Đặc biệt, loại cây thân thảo này có thể trồng được quanh năm, phù hợp trồng ở ban công hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên.

Người trồng chỉ cần một chậu nhỏ hoặc thùng xốp có lỗ thoát nước, cùng đất tơi xốp giàu dinh dưỡng là cây đã có thể phát triển xanh tốt.

Tía tô với hai mặt lá xanh tím đặc trưng, là loài rau gia vị dễ trồng trong chậu nhỏ. Ảnh: thuocdantoc

Về công dụng, tía tô có thể ăn sống cuốn chả nướng, trộn gỏi, nấu canh cà bung hay sử dụng như một vị thuốc tự nhiên.

Lá tía tô chứa nhiều tinh dầu có tính kháng khuẩn cao cùng với các loại vitamin A, B1, B6, C, chất khoáng... không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh ngoài da nhờ khả năng kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch.

Cây ớt kiểng

Ớt vừa làm gia vị, đồng thời còn là một loại cây cảnh được ưa chuộng bởi vẻ đẹp rực rỡ và sự tiện dụng.

Ớt kiểng với trái đỏ rực, căng mọng, vừa làm cảnh, vừa cho quả cay nồng làm gia vị.

Các loại ớt kiểng thường có kích thước nhỏ gọn, chiều cao từ 30-60cm, hoa trắng tinh khôi và quả nhỏ xinh với nhiều màu sắc đỏ, vàng, tím tùy loại.

Cây phát triển tốt ở nơi có nhiều ánh sáng, có thể trồng trước nhà, ban công hay sân thượng và cần được "tắm nắng" thường xuyên để cho trái sai. Khi được chăm sóc đúng cách, cây sẽ cho trái quanh năm, mang đến nguồn gia vị tươi ngon ngay tại nhà.

Không chỉ có quả, lá ớt non với vị hơi hăng, thường được dùng nấu canh với thịt, tôm.

Theo quan niệm dân gian, ớt còn có ý nghĩa phong thủy trừ tà ma, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Một chậu ớt nhỏ vừa cung cấp gia vị tươi vừa tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Cây chanh

Chanh là loại cây ăn quả quen thuộc với nhiều giống khác nhau, thường được đặt ở ban công, sân thượng hoặc trước hiên nhà.

Với vẻ ngoài xanh mướt và những trái vàng sai trĩu, chanh không chỉ là cây cảnh mà còn mang đến nguồn nguyên liệu tươi ngon quanh năm.

Chanh cảnh với lá xanh bóng, trái vàng sai trĩu, biểu tượng của sự tươi mát và may mắn.

Kỹ thuật trồng chanh tương đối đơn giản, cây thích nghi với nhiều loại đất và có thể cho trái quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách. Cây cần tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để phát triển khỏe mạnh, cho hoa và trái đều đặn.

Những quả chanh vàng nổi bật cũng góp phần tạo điểm nhấn cho không gian. Lá chanh xanh mướt quanh năm, hoa trắng thơm nhẹ và quả mọng nước mang đến cảm giác tươi mát cho ngôi nhà.

Ngoài ra, lá chanh non cũng được sử dụng làm gia vị trong nhiều món ăn, tăng thêm hương vị đặc trưng cho bữa cơm gia đình.

Cây hẹ

Hẹ là loại cây thân thảo, lá dài, xanh mướt, thường được trồng trong chậu nhỏ và đặt tại ban công hay bậu cửa sổ.

Đây là loại cây dễ trồng, phát triển nhanh và có thể thu hoạch nhiều lần trong năm. Chỉ cần cắt sát gốc để lại khoảng 2-3cm, cây sẽ tiếp tục đâm chồi mới.

Cây hẹ với lá xanh dài, mềm mại, cho thu hoạch nhiều lần trong năm, vừa làm đẹp không gian vừa là gia vị thơm ngon cho bữa cơm gia đình.

Hẹ thường được sử dụng trong nhiều món ăn như trộn trứng chiên, nấu canh hay ăn sống cuốn. Xét về giá trị trang trí, hẹ tạo nên mảng xanh tươi mới, mang lại cảm giác sinh động và gần gũi với thiên nhiên ngay trong không gian sống.

Đặc biệt, hẹ ít sâu bệnh, không cần nắng gắt và chịu hạn tốt, phù hợp với người bận rộn.

Mỗi loài cây "ăn được" đều mang đến những giá trị riêng, từ tiết kiệm chi phí đến đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho gia đình.

Trồng cây vừa làm cảnh vừa cho thu hoạch đang trở thành xu hướng sống xanh của nhiều gia đình đô thị. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và bổ sung nguồn thực phẩm sạch, những chậu cây nhỏ còn mang thiên nhiên đến gần hơn với cuộc sống hằng ngày.