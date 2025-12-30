Trang tin quân sự TWZ ngày 29/12 đưa tin, Hải quân Trung Quốc vào cuối tuần qua đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tàu khu trục của nước này phóng thành công tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-20.

"Tên lửa YJ-20 được phóng từ ống phóng thẳng đứng trên tàu khu trục Vô Tích, thuộc lớp Type 055. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu giả định. Cuộc thử nghiệm đánh dấu việc giai đoạn thiết kế của YJ-20 đã hoàn tất, có thể đi vào sản xuất hàng loạt", TWZ cho biết.

Theo các chuyên gia quân sự, việc một tên lửa siêu vượt âm như YJ-20 có thể triển khai từ các chiến hạm đã mở rộng đáng kể năng lực tác chiến xa bờ, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của Hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc phóng tên lửa siêu vượt âm YJ-20. Video: TWZ

YJ-20 là một phần trong thế hệ vũ khí chống hạm mới của Trung Quốc, từng xuất hiện trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ngày 3/9. Tên lửa này sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội nhằm vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Từ các thông tin được tiết lộ, YJ-20 có thể di chuyển với tốc độ hơn Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), bay với quỹ đạo tương tự tên lửa đạn đạo, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Type 055 là lớp tàu khu trục có lượng choán nước hơn 10.000 tấn, dài 180m, rộng 22m. Đây được coi là tàu khu trục lớn thứ hai thế giới, chỉ sau các tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ. Dù có kích thước lớn, nhưng các tàu lớp Type 055 vẫn có thể di chuyển với vận tốc tối đa 55,6 km/h.

Về khả năng tấn công, các tàu lớp Type 055 được trang bị một kho vũ khí đồ sộ gồm 1 hạm pháo 130mm, 1 hệ thống pháo cận phòng H/PJ-11 (30mm 11 nòng), 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 24 tên lửa phòng không tầm gần Hongqi-10A, 1 dàn pháo phản lực 24 nòng, 2 trực thăng chống ngầm Zh-20. Ngoài ra, các khu trục hạm của Trung Quốc còn sử dụng hệ thống radar quét mảng điện tử chủ động (AESA) loại 346, tương đồng với radar của hệ thống phòng thủ AEGIS nổi tiếng.