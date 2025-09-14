Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo báo Pravda, đoạn video cho thấy tên lửa Zircon được phóng thẳng đứng từ tàu khu trục rồi di chuyển theo một góc về phía đường chân trời. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, dữ liệu giám sát theo thời gian thực cho thấy tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2019 từng tuyên bố, tên lửa siêu vượt âm Zircon có thể bay nhanh gấp 9 lần so với tốc độ âm thanh và nhắm trúng mục tiêu cả trên biển lẫn trên đất liền ở khoảng cách xa hơn 1.000km. Việc đánh chặn tên lửa này được cho là bất khả thi.

Vụ phóng tên lửa Zircon nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus. Ngoài phóng tên lửa Zircon, các máy bay ném bom siêu thanh Su-34 của Nga cũng diễn tập không kích.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, cuộc tập trận Zapad-2025 bắt đầu vào ngày 12/9, nhằm mục đích cải thiện khả năng chỉ huy và phối hợp quân sự trong trường hợp xảy ra tấn công vào Nga hoặc Belarus. Moscow và Minsk khẳng định, các cuộc tập trận này hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhằm tấn công bất kỳ nước thành viên NATO nào.