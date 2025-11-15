moc11.jpg
Midu từng được xem là "tường thành mặt mộc" nhờ gương mặt hài hòa, làn da sáng mịn và nhan sắc gần như không đổi sau hơn 10 năm.
Dù thường gắn với phong cách quyến rũ và trang điểm đậm, Ngọc Trinh lại tự tin để mặt mộc khi đóng phim "Vòng eo 56", gây thiện cảm bởi vẻ trẻ trung và tự nhiên.
Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục được nhắc đến như một trong những gương mặt mộc đẹp nhất màn ảnh, đặc biệt từ thời "Cánh đồng bất tận". Nét đẹp tự nhiên và biểu cảm chân thực giúp cô giữ vị trí cao trong lòng khán giả.
Khi không trang điểm, Thuý Ngân được khen gần gũi và năng động, đặc biệt nổi bật trong "Gạo nếp gạo tẻ".
Phương Anh Đào được đánh giá cao về gương mặt thanh tú, thuần tự nhiên. Trong "Mai" hay "Tro tàn rực rỡ", cô thường để mặt mộc hoàn toàn và vẫn giữ được nét đẹp điện ảnh đặc trưng, khiến nhiều khán giả cho rằng thứ hạng này chưa thỏa đáng.