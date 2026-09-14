Xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther K2 Black Panther là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tiên tiến nhất thế giới, được phát triển bởi Hyundai Rotem. Nguyên mẫu XK2 được xuất xưởng vào năm 2007, K2 được trang bị pháo nòng trơn 120mm với hệ thống nạp đạn tự động, cho phép xe duy trì tốc độ nạp đạn ổn định và sử dụng kíp chiến đấu 3 người. Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) soft-kill hoặc hard-kill có thể được tích hợp tùy cấu hình. Xe tăng K2 Black Panther. Ảnh: Topwar K2 Black Panther không chỉ là niềm tự hào của quân đội Hàn Quốc mà còn là sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và hiệu suất vượt trội.

Pháo tự hành K9 Thunder Pháo tự hành K9 Thunder do Hanwha Defense sản xuất, là một trong những hệ thống pháo tự hành 155mm/52 caliber được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. K9 nổi bật với tốc độ bắn nhanh (có thể bắn 3 phát trong 15 giây), tầm bắn xa (lên đến 40 km với đạn tiêu chuẩn và trên 50 km với một số loại đạn tăng tầm) và khả năng cơ động cao. Các biến thể nâng cấp như K9A1 và K9A2 tiếp tục được cải tiến về điều khiển hỏa lực, tự động hóa và khả năng tác chiến. K9 Thunder đã được xuất khẩu thành công sang nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ấn Độ, Na Uy, Phần Lan, Estonia, Australia và Ai Cập, Romania,... Pháo tự hành K9 Thunder Hàn Quốc. Ảnh: Wikimedia Commons/sofrep.com

Tiêm kích đa năng KF-21 Boramae KF-21 Boramae, do Korea Aerospace Industries (KAI) phát triển, là tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4.5 đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển. Với chiều dài 16,9m, sải cánh 11,2m, KF-21 có khả năng mang theo 7,7 tấn vũ khí, bán kính chiến đấu 1.000km. KF-21 đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 (khoảng 2.200 km/h) và có khả năng mang nhiều loại vũ khí, từ tên lửa không đối không, bom dẫn đường chính xác, đến pháo. Điểm nổi bật của KF-21 là tích hợp công nghệ tiên tiến, bao gồm radar điện tử quét chủ động (AESA) để tăng cường nhận thức tình huống và theo dõi mục tiêu, cùng với thiết kế giảm thiểu tiết diện radar (RCS) để tăng khả năng tàng hình. Tiêm kích đa năng KF-21 Boramae. Ảnh: ikatechnology

Tàu ngầm tấn công KSS-III (Dosan Ahn Changho) Chương trình tàu ngầm KSS-III, còn được gọi là lớp Dosan Ahn Changho, đánh dấu bước tiến vượt bậc của Hàn Quốc trong công nghệ đóng tàu ngầm. Đây là tàu ngầm tấn công diesel-điện đầu tiên của Hàn Quốc có khả năng mang và phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) thông qua các ống phóng thẳng đứng (VLS). KSS-III được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, hệ thống động lực không khí độc lập (AIP) cho phép hoạt động dưới nước lâu hơn và hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang‑ho‑class (KSS‑III) số hiệu SS-087: ROKS Jang Yeong‑sil. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc.