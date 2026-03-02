Theo hãng tin Yonhap, vào khoảng 19h31 tối 25/2, một tiêm kích F-16C của Không quân Hàn Quốc đã rơi xuống vùng rừng núi tại khu vực Yongsan-ri thuộc thành phố Yeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay đêm. Chiếc máy bay này thuộc biên chế lực lượng đóng tại Căn cứ không quân Chungju.

Một máy bay F-16 hoạt động ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Ngay khi phát hiện máy bay gặp sự cố, viên phi công của chiếc F-16 đã cho kích hoạt ghế thoát hiểm. Lực lượng cứu hộ xác định vị trí người này vào khoảng 20h10 khi bị mắc kẹt trên một cây cao khoảng 20m trong lúc tiếp đất bằng dù. Đến 21h48, viên phi công được giải cứu và đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại cho dân thường.

Sau khi rơi, chiếc máy bay đã gây ra cháy rừng nhưng lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Hiện Không quân Hàn Quốc đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân tai nạn.

Các nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường đám cháy gây ra bởi máy bay F-16. Ảnh: Yonhap

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, F-16 là mẫu tiêm kích đa nhiệm được Tập đoàn General Dynamics thiết kế trong cuối thập niên 1960 và chính thức đưa vào biên chế quân đội Mỹ vào năm 1978.

F-16 dài 15,06m; chiều rộng sải cánh 9,96m; cao 4,9m và kíp lái chỉ gồm một người. Trọng lượng rỗng và tối đa khi cất cánh của F-16 lần lượt là 8.573kg và 19.187kg. Để có thể nạp đầy nhiên liệu cho F-16, các đội bảo dưỡng máy bay sẽ cần bơm tới 3,2 tấn nhiên liệu.

Các máy bay F-16. Ảnh: Lockheed Martin

F-16 sử dụng một động cơ General Electric F110-GE-129 có lực đẩy là 76,3 Kilo Newton (kN), nhờ vậy máy bay có thể đạt vận tốc tối đa lên tới Mach 2,05, tương đương 2.178 km/h. Tầm hoạt động của F-16 đạt gần 550km, với trần bay cao nhất là 15km.

Về vũ khí, F-16 được trang bị một pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cỡ 20mm với cơ số 511 viên đạn. Thân và cánh máy bay được trang bị 10 giá treo, có thể mang 7,7 tấn vũ khí từ các loại bom cho đến tên lửa không đối không như AIM-7, AIM-9; tên lửa không đối đất như AGM-65, AGM-88 HARM hoặc AGM-158. Để thực hiện các nhiệm vụ trên biển, F-16 sẽ lắp đặt các tên lửa chống hạm như AGM-84 Harpoon hoặc AGM-119 Penguin.

Bên trong xưởng sản xuất tiêm kích F-16. Ảnh: Lockheed Martin

F-16 được trang bị nhiều loại radar như AN/APG-83, AN/APG-68 hoặc AN/ALQ-213. Trong đó, radar AN/APG-83 có tầm hoạt động lên tới 370km, giúp máy bay tăng cường khả năng giám sát và tác chiến trong nhiều điều kiện khác nhau.

F-16 từng được Mỹ sử dụng trong chiến dịch Bão cát sa mạc (năm 1991) tại Iraq, các cuộc xung đột ở Afghanistan (năm 2001), Iraq (năm 2003) và Lybia (năm 2011). Không chỉ phục vụ quân đội Mỹ, F-16 còn trong biên chế trong không quân của hơn 10 quốc gia khác khắp thế giới. Chẳng hạn tại Israel, loại tiêm kích này đã phục vụ từ đầu thập niên 1980 tới nay và tham gia nhiều chiến dịch quân sự quan trọng do Tel Aviv phát động.

Trần Thành Đạt