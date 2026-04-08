Theo hãng tin Yonhap, phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/4 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận về các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên.

"Các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng là hành vi khiêu khích trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các cuộc thử nghiệm như vậy", thông cáo của Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc nêu rõ.

Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo ra biển. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã thông báo về việc Triều Tiên phóng một số tên lửa ra vùng biển phía đông vào sáng 8/4. Trong ngày 7/4, Bình Nhưỡng cũng thực hiện một vụ thử tên lửa đạn đạo khác, đánh dấu 2 vụ phóng liên tiếp chỉ trong 48 giờ. Các tên lửa này đã bay khoảng 240km trước khi rơi xuống biển.

"Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích chi tiết vụ phóng", đại diện JCS cho biết.

Cùng ngày 8/4, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo tên lửa Triều Tiên đã rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara, các hành động của Bình Nhưỡng "đang đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực và cộng đồng quốc tế".

Theo Yonhap, 2 đợt phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên xảy ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong Un mới đây đã thị sát một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn được nâng cấp cho vũ khí.