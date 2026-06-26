Dàn UAV của Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Báo Guardian dẫn lời ông Ahn Gyu-back hôm nay (26/6) phát biểu tại Seoul: "Mọi binh sĩ nên có khả năng sử dụng UAV giống như một khẩu súng cá nhân thứ hai của mình". Theo quan chức này, kế hoạch đào tạo trên là một phần trong cuộc cải tổ chiến lược tác chiến sâu rộng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kế hoạch mới dự kiến ​​đào tạo 500.000 quân nhân thuộc lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến trở thành “chiến binh UAV".

Ông Ahn nói các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông đã chứng tỏ UAV hiện là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường. "Việc sử dụng UAV giá rẻ với số lượng lớn đang làm thay đổi bản chất xung đột", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định. Ông đồng thời cảnh báo Triều Tiên cũng đang tiếp tục phát triển khả năng vũ khí, làm gia tăng mối đe dọa đối với các cơ sở quân sự và dân sự ở Hàn Quốc.

Quân đội Hàn Quốc dự định mua khoảng 11.000 UAV thương mại cho mục đích huấn luyện vào cuối năm nay, tăng lên 60.000 chiếc vào năm 2029, cùng với hơn 20.000 UAV chiến đấu giá rẻ dùng một lần vào năm 2030.

Seoul cũng tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ phát triển UAV tầm xa tự chế tạo trong nước, có tên gọi K-Lucas. Ngoài ra, Hàn Quốc còn có kế hoạch mở rộng các hệ thống chống UAV như vũ khí laser và vũ khí vi sóng công suất cao.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc lo ngại về khả năng UAV của Triều Tiên và sau một sự cố của lực lượng an ninh Seoul vào năm 2022, khi 5 UAV cỡ nhỏ của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc.