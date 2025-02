Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe đa dụng (SUV/crossover) có tổng lượng bán ra đạt 5.612 chiếc trong tháng 1/2025, giảm khoảng 47% so với tháng liền trước nhưng vẫn chiếm 51,4% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng.

Ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) có giá trên dưới 1 tỷ đồng, Mazda CX-5 vẫn nổi bật nhất và tiếp tục dẫn đầu dù lượng bán ra chỉ còn 1.000 chiếc. Các vị trí tiếp theo vẫn là những cái tên quen thuộc Hyundai Tucson, Ford Everest và Ford Territory nhưng đã có sự thay đổi lớn trong thứ tự xếp hạng.

Đáng chú ý nhất, Hyundai Santa Fe bị sụt giảm nghiêm trọng về doanh số đã "bật" khỏi top 5 xe đa dụng cỡ trung bán chạy, nhường chỗ cho Honda CR-V sau 1 tháng vắng bóng.

Dưới đây là doanh số chi tiết của top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy nhất tháng 1/2025:

1. Mazda CX-5: 1.000 chiếc

Mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc xe đa dụng cỡ trung với lượng bán ra tròn 1.000 chiếc. Doanh số này giảm 11,1% so với tháng trước nhưng tăng 23,9% so với tháng 1/2024.

Mazda CX-5 thế hệ hiện tại mới được THACO nâng cấp vào đầu năm 2024, lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, cùng trang bị động cơ Skyactiv-G dung tích 2.0L, giá từ 749-829 triệu đồng (chưa tính tùy chọn khác).

2. Ford Territory: 700 chiếc

Với doanh số 700 chiếc, nhiều hơn tháng trước 14,3% và tăng mạnh 79,5% so với tháng 1/2024, Ford Territory là mẫu xe duy nhất trong top xe này có tăng trưởng dương. Lượng bán ra này cũng giúp mẫu xe gầm cao cỡ C của Ford tăng 3 bậc lên vị trí thứ 2.

Ford Territory thuộc phân khúc C-SUV, ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022 và liên tục duy trì doanh số bán hàng khá tốt. Mẫu xe này đang được Ford Việt Nam lắp tại nhà máy ở Hải Dương với 4 phiên bản (Trend, Titanium, Sport và Titanium X), đều sử dụng động cơ Ecoboost 1.5L, giá bán dao động từ 759-889 triệu đồng.

3. Hyundai Tucson: 476 chiếc

Hyundai Tucson bị tụt 1 bậc so với tháng trước, xuống vị trí thứ 2. Tháng 1 vừa qua, có 476 chiếc Tucson được bán ra, giảm hơn một nửa so với con số 970 chiếc của tháng 12/2024 nhưng tăng 130% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Tucson mới được nâng cấp giữa vòng đời vào đầu tháng 10/2024 và bán ra với 4 phiên bản cùng 3 tuỳ chọn động cơ gồm cả máy xăng 2.0L, 1.6L turbo và máy dầu 2.0L. Giá bán của mẫu xe đa dụng cỡ C này dao động từ 769-979 triệu đồng.

4. Ford Everest: 300 chiếc

So với con số 949 chiếc bán ra trong tháng 12/2024, doanh số của mẫu D-SUV Ford Everest tháng 1 vừa qua chỉ đạt 300 chiếc, giảm 68% và cũng giảm tới 61% so với cùng kỳ năm 2024.



Ford Everest hiện có 6 phiên bản, giá dao động từ 1,099-1,545 tỷ đồng. Động cơ của 3 phiên bản Ambiente, Sport và Titanium là diesel I4 2.0 lít tăng áp đơn; trong khi đó 3 bản cao Titanium+, Wildtrack và Platinum sử dụng động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo.

5. Honda CR-V: 273 chiếc

Với lượng bán ra khá lẹt đẹt là 273 chiếc, tuy nhiên Honda CR-V vẫn lọt vào top 5 mẫu xe đa dụng cỡ trung bán chạy do sự sụt giảm mạnh của các đối thủ. Doanh số trên đã giảm 43,6% so với tháng 12 và tăng đúng 3 chiếc so với tháng 1/2024.

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2023. Mẫu crossover cỡ C này được giới thiệu với 4 phiên bản là G, L, L AWD (sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp với hộp số CVT) và bản hybrid RS E:HEV. Giá bán của Honda CR-V mới được điều chỉnh giảm từ 1/9, dao động 1,029-1,259 tỷ đồng, nhưng đang được khuyến mại/giảm giá khá sâu cho phiên bản G trong tháng 2/2025.

Ngoài danh sách top 5 kể trên, doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng như sau:

Mazda CX-8: 205 chiếc

Toyota Fortuner: 191 chiếc

Hyundai Santa Fe: 155 chiếc

KIA Sportage: 137 chiếc

Suzuki XL7 Hybrid: 133 chiếc

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA và Hyundai Thành Công. Những mẫu xe không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!