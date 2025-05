Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe đa dụng (SUV/crossover) có lượng bán ra 7.143 chiếc trong tháng 4/2025, giảm 17,2% so với tháng trước (8.630 chiếc). Nhưng đây vẫn là nhóm xe chiếm tỷ lệ cao nhất thị trường với 45,3% tổng doanh số xe du lịch trong tháng 4.

Dù lượng bán ra giảm nhẹ, nhưng ở nhóm xe đa dụng cỡ trung (C-D) sử dụng động cơ đốt trong có giá trên dưới 1 tỷ đồng, nhiều mẫu xe thuộc top đầu đều có doanh số tăng trưởng khá trong tháng 4 vừa qua.

Sự bứt tốc mạnh mẽ của Mazda CX-5

Trong danh sách các mẫu xe đa dụng bán chạy, Mazda CX-5 vẫn là cái tên nổi bật nhất với 1.419 chiếc bán ra trong tháng 4, tăng 28,8% so với tháng trước. Nhờ đó, mẫu xe Nhật Bản được lắp ráp trong nước bởi THACO bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường (xe sử dụng động cơ đốt trong). Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh số của CX-5 đạt 4.438 chiếc, tăng tới 42,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Mazda CX-5 dẫn đầu toàn thị trường (xe động cơ đốt trong) trong tháng 4 vừa qua. Ảnh: THACO

Mẫu xe chiến lược của THACO-Mazda vẫn hút khách Việt nhờ kiểu dáng thời trang, nhiều tuỳ chọn và giá rẻ hơn so với nhiều đối thủ. Trong tháng 4 vừa qua, Mazda CX-5 được THACO và các đại lý giảm giá sâu, ở mức 50-60 triệu đồng so với giá niêm yết cho xe sản xuất năm 2024 để đẩy hết hàng tồn. Nhờ đó, bản tiêu chuẩn Mazda CX-5 2.0 Deluxe chỉ còn dưới 700 triệu đồng, rẻ ngang với một số phiên bản cao của xe gầm cao cỡ B.

Xếp thứ hai ở nhóm xe đa dụng cỡ trung vẫn là mẫu D-SUV Ford Everest với 1.090 chiếc bán ra, tăng nhẹ 1,5% so với tháng trước. Nhờ doanh số ổn định, Everest đã lọt vào top 3 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong tháng 4. Doanh số lũy kế 4 tháng đầu năm của Everest đạt 3.224 chiếc, gần như không có đối thủ ở phân khúc SUV cỡ D.

Ford Everest vẫn tỏ ra không có đối thủ ở phân khúc D-SUV. Ảnh: Ford Việt Nam

"Đàn em" của Ford Everest - Territory cũng có doanh số tăng trưởng dương trong tháng vừa qua và tăng 1 bậc trong top 5 xe đa dụng, lên vị trí thứ 3. Trong tháng 4, mẫu crossover cỡ C này bán ra 945 chiếc, tăng nhẹ 1,5% so với tháng trước. Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, đã có 3.040 chiếc Territory được bàn giao đến tay khách Việt.

Có lẽ trong phân khúc xe đa dụng cỡ C hiện nay, chỉ có Ford Territory là đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5. Trong thời gian này, mẫu xe đa dụng cỡ C của Ford còn được hãng và đại lý giảm giá sâu đến 60 triệu nhằm kích cầu và "dọn kho" đón thế hệ Territory nâng cấp mới, dự kiến ra mắt trong tháng 6 tới.

Ford Territory đang được giảm giá mạnh nhằm "dọn kho" đón phiên bản mới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mẫu xe có doanh số tụt "thảm" nhất trong top 5 là Hyundai Tucson với 506 chiếc bán ra, chưa bằng một nửa so với tháng trước (1.046 chiếc). Doanh số này khiến mẫu xe của Hyundai tụt 1 bậc so với tháng trước, xuống vị trí thứ 4. Cái tên còn lại vẫn là Honda CR-V với lượng bán ra là 433 chiếc, giảm 8,5% so với tháng trước.

Doanh số của một số mẫu xe đa dụng cỡ trung khác trong tháng 4 như sau: - Suzuki XL7 Hybrid: 195 chiếc; - KIA Sportage: 184 chiếc; - Mazda CX-8: 182 chiếc; - Toyota Fortuner: 167 chiếc; - Hyundai Santa Fe: 129 chiếc;...

Sự đi xuống bất ngờ của một "tượng đài"

Dù góp mặt thường trực trong top xe đa dụng cỡ trung bán chạy trong những năm trước, tuy nhiên từ đầu năm 2025 đến nay, Hyundai Santa Fe lại có doanh số không bứt phá và còn cách khá xa danh sách xe đa dụng cỡ trung bán chạy tại Việt Nam.

Tháng 4 vừa qua, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công chỉ bán ra 129 chiếc Hyundai Santa Fe, giảm mạnh 68,3% so với tháng trước (408 chiếc). Doanh số luỹ kế của mẫu xe này đạt 918 chiếc, trung bình đạt chưa tới 230 chiếc/tháng. Trong khi cả năm 2024 trước đó, đã có 6.941 chiếc Hyundai Santa Fe được bán ra thị trường, lượng bán ra trung bình trong năm 2024 là khoảng gần 600 chiếc/tháng.

Hyundai Santa Fe chỉ có lượng bán ra hơn 100 chiếc trong tháng 4/2025. Ảnh: TC Motor

Dù đang được Hyundai và các đại lý triển khai chương trình ưu đãi mạnh tay, giảm giá từ 100-200 triệu đồng trong thời gian qua, đưa bản tiêu chuẩn xuống dưới 1 tỷ đồng, song Hyundai Santa Fe thế hệ mới vẫn không đạt được doanh số như kỳ vọng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến mẫu SUV từng "làm mưa làm gió" trên thị trường Việt nay trở nên chật vật đến từ hai yếu tố then chốt: thiết kế mới gây nhiều tranh cãi và việc loại bỏ tùy chọn động cơ diesel – một lợi thế cạnh tranh từng làm nên tên tuổi Santa Fe.

Về thiết kế, Santa Fe 2024 mang phong cách vuông vức, hướng tới sự thực dụng và tính đa dụng cao hơn. Tuy nhiên, sự chuyển mình này lại không chạm đúng thị hiếu của phần lớn khách hàng Việt, đặc biệt là những người từng yêu thích ngoại hình cứng cáp, sắc sảo và hiện đại của các thế hệ trước.

Cùng với đó, việc Hyundai khai tử phiên bản động cơ diesel – vốn được người dùng ưa chuộng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu – khiến không ít khách hàng cảm thấy hụt hẫng. Phiên bản máy xăng hiện tại dù vẫn đảm bảo hiệu năng, nhưng rõ ràng chưa thể thay thế vai trò của động cơ dầu trong mắt người tiêu dùng truyền thống.

