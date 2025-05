Thị trường ô tô tháng 4/2025 vừa qua ghi nhận sự chững lại khi sức mua giảm nhẹ so với tháng trước. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 4 đạt 29.585 xe, giảm 7% so với tháng 3.

Ở top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 4, bao gồm cả các thành viên VAMA và xe thương hiệu Hyundai (do Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công công bố riêng), phần lớn các mẫu xe đều có doanh số giảm, trong đó không ít xe bị giảm chỉ còn khoảng hơn 1/3 lượng bán ra so với tháng trước.

Trong bối cảnh đó, Mazda CX-5 được coi là cái tên sáng nhất khi có lượng bán ra tăng mạnh. Mẫu xe Nhật Bản được lắp ráp trong nước bởi THACO bất ngờ vươn lên dẫn đầu thị trường với 1.416 chiếc bán ra trong tháng, tăng 28,8% so với tháng trước. Cộng dồn trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh số của CX-5 đạt 4.438 chiếc, tăng tới 42,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu thị trường trong tháng 4. Ảnh: THACO

Doanh số trên không hề bất ngờ khi trong tháng 4 vừa qua, Mazda CX-5 được THACO và các đại lý giảm giá sâu, ở mức 50-60 triệu đồng so với giá niêm yết cho xe sản xuất năm 2024 để đẩy hết hàng tồn. Nhờ đó, bản tiêu chuẩn Mazda CX-5 2.0 Deluxe chỉ còn dưới 700 triệu đồng, rẻ ngang với một số phiên bản cao của xe gầm cao cỡ B.

Trong tháng 4 vừa qua, Ford là hãng xe có tới 3 cái tên góp mặt trong top 10. Trong đó, "vua bán tải" Ranger dù sụt giảm 11% so với tháng trước nhưng vẫn giữ nguyên vị trí thứ 2. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, đã có 5.028 chiếc Ford Ranger bán ra thị trường, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2024. Hai cái tên còn lại là mẫu D-SUV Everest (1.090 chiếc - xếp thứ 2) và mẫu crossover cỡ C - Territory (945 chiếc - xếp thứ 7).

Ford tiếp tục có đến 3 mẫu xe nằm trong top 10, trong đó 'vua bán tải' Ranger giữ vững vị trí số 2. Ảnh: Ford Việt Nam

Ở chiều ngược lại, "cựu vương" của thị trường ô tô Việt Nam tháng trước - Mitsubishi Xpander, đã tỏ ra hụt hơi khi chỉ đạt doanh số 972 chiếc trong tháng 4 vừa qua, giảm tới 61,5% so với con số kỷ lục 2.530 chiếc của tháng trước, đồng thời tụt 5 bậc trong top 10, xuống vị trí thứ 6. Dù giảm mạnh trong tháng 4 nhưng doanh số luỹ kế của mẫu MPV này là 5.363 chiếc, vẫn dẫn đầu tất cả các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong tại Việt Nam.

Trong khi đó, "người anh em" của Xpander là Xforce thậm chí còn có doanh số bết bát khi chỉ bán ra 612 chiếc, không đủ để có tên trong top 10. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện tại thị trường vào tháng 3/2024, mẫu B-SUV của Mitsubishi bị bật khỏi danh sách này.

Mitsubishi Xpander đã tụt tới 5 bậc so với tháng trước, nhưng vẫn là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất trong 4 tháng đầu năm 2025. Ảnh: MMV

Một trong những nguyên nhân khiến doanh số hai mẫu xe chủ lực của Mitsubishi sụt giảm trong tháng 4 là do hãng xe Nhật Bản đã cắt giảm hầu hết các chương trình ưu đãi, như hỗ trợ lệ phí trước bạ hay giảm giá trực tiếp. Trong bối cảnh thị trường ô tô đang bước vào cuộc đua giảm giá "sập sàn", việc thiếu vắng các khuyến mãi khiến người tiêu dùng cân nhắc và có thể hướng tới những lựa chọn khác.

Cùng với Mitsubishi Xforce, một "tượng đài" khác cũng có lần đầu tiên trong năm 2025 nằm ngoài top 10 là Hyundai Accent. Mẫu sedan cỡ B từng nhiều tháng dẫn đầu danh sách xe bán chạy này chỉ bán ra vỏn vẹn 568 chiếc trong tháng 4 vừa qua, cách khá xa top 10.

Thế chân Mitsubishi Xforce và Hyundai Accent trong top 10 xe bán chạy tháng 4 vừa qua chính là hai đối thủ cùng phân khúc: Hyundai Creta (1.059 chiếc - xếp thứ 5) và Honda City (957 chiếc - xếp thứ 7).

Hyundai Creta là đại diện duy nhất của hãng xe Hàn Quốc trong top 10. Anh: TC Motor

Ba cái tên còn lại trong danh sách này đều của thương hiệu Toyota gồm Yaris Cross (1.080 chiếc - xếp thứ 4), Vios (773 chiếc - xếp thứ 9) và Innova Cross (744 chiếc - xếp thứ 10).

Như vậy, trong top 10 xe bán chạy tháng 4/2025, Ford và Toyota mỗi hãng có đến 3 đại diện; Hyundai chỉ còn duy nhất 1 cái tên là Creta. Tương tự, Xpander là đại diện duy nhất của Mitsubishi. Hai hãng xe Nhật Bản Mazda và Honda cũng chỉ có 1 đại diện. Còn KIA tiếp tục gây thất vọng khi đã không còn đại diện nào trong danh sách này.

Bạn có đánh giá thế nào về bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng vừa qua? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!