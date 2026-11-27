Người trẻ hào hứng khám phá Bảo tàng Chứng tích chiến tranh về đêm, trải nghiệm nghệ thuật thực cảnh, công nghệ 3D mapping và AI tái hiện lịch sử.

Lần đầu tiên tổ chức tham quan ban đêm, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mang đến trải nghiệm kể chuyện hòa bình bằng nghệ thuật thực cảnh, công nghệ 3D mapping và trí tuệ nhân tạo, tái hiện ký ức chiến tranh, thu hút đông đảo giới trẻ.

Trước khi bắt đầu tour tham quan, mỗi du khách được phát một thiết bị thuyết minh, giúp lắng nghe và cảm nhận câu chuyện lịch sử một cách chân thực, sống động qua âm thanh và hình ảnh.

Đến với Không gian 1, chủ đề “Từ bầu trời rực lửa đến khát vọng hòa bình, thống nhất”, du khách được sống lại những ngày tháng lịch sử cuối năm 1972 qua màn trình diễn thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping mang tên “Hà Nội 12 ngày đêm”.

Những hình ảnh sống động tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân miền Bắc trước cuộc tập kích bằng máy bay B-52, góp phần làm nên bước ngoặt dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris.

Chị Nguyễn Mai Lam Thuyên (phường Cầu Kiệu, TPHCM) hào hứng khi lần đầu trải nghiệm bảo tàng về đêm. Chị cho biết, công nghệ hình ảnh kết hợp âm thanh chân thực mang đến cảm giác sống động, giúp chị cảm nhận rõ hơn những câu chuyện lịch sử.

Ở Không gian 2 (khu Chuồng cọp), những bức tường đá trở thành màn chiếu 3D mapping, kết hợp các hoạt cảnh tái hiện cuộc sống tù đày đầy khắc nghiệt tại nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”. Cách thể hiện trực quan giúp du khách hình dung rõ hơn những đòn tra tấn và nỗi đau mà các tù nhân từng phải chịu đựng.

Nhiều du khách thích thú với cách kể chuyện mới của bảo tàng. Dù từng tham quan không gian phục dựng nhà tù Côn Đảo, họ cho biết chỉ khi trải nghiệm chương trình về đêm với hình ảnh, âm thanh sống động và các hoạt cảnh chân thực, sự khắc nghiệt nơi được ví như “địa ngục trần gian” mới được cảm nhận rõ nét hơn.

Tại Không gian 3 (khu vực Chuông Hòa bình), hành trình tham quan khép lại ở khu vực ngoài trời bên hiện vật Chuông Hòa bình. Tiếng chuông vang lên như lời nhắn gửi về khát vọng hòa bình, đánh thức niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Du khách được chiêm ngưỡng chiếc chuông đặc biệt, chế tác từ vỏ quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Khi đại biểu và du khách gióng chuông, âm thanh ngân vang như lời nguyện cầu cho hòa bình.

Khi tiếng chuông nguyện cầu vang lên, hệ thống cảm biến âm thanh được kích hoạt, kết hợp công nghệ 3D mapping tạo hiệu ứng trình chiếu trên mặt trước tòa nhà trưng bày và các hiện vật ngoài trời.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (Nhà Bè, TPHCM) hào hứng với trải nghiệm mới mẻ, ý nghĩa tại bảo tàng. Chị cho rằng, việc học lịch sử cần gắn với trải nghiệm thực tế thay vì chỉ qua sách vở, giúp trẻ dễ hiểu, dễ nhớ và cảm nhận sâu sắc hơn. Chị cũng mong TPHCM có thêm nhiều hoạt động tham quan ban đêm hấp dẫn, được đầu tư bài bản.

Du khách có thể đăng ký trực tuyến tham gia chương trình trải nghiệm đêm “Đêm ký ức – Ước vọng hòa bình” tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.