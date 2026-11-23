TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - cho biết chiếc trống đồng Đông Sơn được công bố lần này có hành trình hồi hương đặc biệt kéo dài hơn 1 thập kỷ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và hướng tới 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hôm nay tổ chức lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Pháp và khai mạc trưng bày chuyên đề Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và tri ân.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác ngoại giao văn hóa và hồi hương cổ vật quốc gia, vừa tái hiện hào khí lịch sử bất diệt của dân tộc trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hành trình trở về của báu vật Đông Sơn

Các đại biểu tại lễ công bố tiếp nhận trống đồng Đông Sơn hồi hương từ Pháp.

TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết - chiếc trống đồng Đông Sơn được công bố lần này có hành trình hồi hương đặc biệt kéo dài hơn 1 thập kỷ.

Tháng 8/2014, hiện vật được phát hiện trên một chuyến bay từ Senegal quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Pháp) nhưng không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp. Sau khi bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ và Tòa án thành phố Rennes ra quyết định tịch thu vào năm 2015, hiện vật được giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ và bảo quản.

Qua quá trình nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Pháp, chiếc trống đồng được xác định có nguồn gốc từ Việt Nam.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9 vừa qua, lễ bàn giao hiện vật đã diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp. Đầu tháng 11, hiện vật được đưa về nước và bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thẩm định, lưu giữ.

Theo kết quả giám định, trống đồng Đông Sơn có niên đại khoảng thế kỷ III - I trước Công nguyên.

Theo kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia, đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III - I trước Công nguyên. Trống có dáng cân đối, được đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn 3 mang từ hợp kim đồng, chì, thiếc. Hiện vật cao khoảng 40,8cm, đường kính mặt gần 53,8cm, nặng 17,85kg với độ dày thành trống rất mỏng, chỉ từ 1,5mm-3mm. Chính giữa mặt trống nổi bật hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học, xương cá và 4 quai kép trang trí vặn thừng.

Giới chuyên môn đánh giá, bên cạnh giá trị khoa học, lịch sử và nghệ thuật độc đáo nhờ độ mỏng và trọng lượng đặc biệt, việc hồi hương chiếc trống đồng còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của ngoại giao văn hóa và cam kết thực thi Công ước UNESCO năm 1970 về ngăn chặn buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Tái hiện hào khí Mùa đông lịch sử 1946

Cùng với lễ công bố cổ vật, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chính thức mở cửa trưng bày chuyên đề Mùa đông lịch sử 1946 - Toàn quốc kháng chiến: Ký ức và tri ân nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026). Với hơn 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật quý, không gian trưng bày được chia thành 3 phần nội dung mạch lạc, dẫn dắt người xem đi qua từng chặng đường lịch sử.

Các đại biểu tham quan trưng bày.

Phần thứ nhất mang tên Khát vọng hòa bình phản ánh những nỗ lực đấu tranh ngoại giao bền bỉ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám thông qua Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946), Hội nghị Fontainebleau và Tạm ước (14/9/1946). Tuy nhiên, trước những hành động gây hấn leo thang của thực dân Pháp, đỉnh điểm là vụ thảm sát phố Hàng Bún và các tối hậu thư vào tháng 12/1946, dân tộc Việt Nam buộc phải đứng lên cầm vũ khí bảo vệ độc lập.

Qua phần thứ hai với chủ đề Niềm tin và sức mạnh, công chúng được sống lại không khí sục sôi của Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (Bảo vật quốc gia) và cuộc chiến đấu 60 ngày đêm khói lửa bảo vệ Thủ đô của Trung đoàn Thủ đô với tinh thần Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Nhiều hiện vật giàu xúc cảm được giới thiệu tại đây như bom ba càng, phù hiệu của chiến sĩ Vũ Đình Nhị được gia đình cất giấu suốt 21 năm, nhật ký chiến đấu của Tự vệ thành Hoàng Diệu hay tập nhạc Ngày về.

Đặc biệt, tại không gian trải nghiệm Đón Tết trong vòng vây - Tết Đinh Hợi 1947, khách tham quan tự tay gói bánh chưng, gấp hoa đào, viết thư gửi chiến sĩ và khoác lên mình trang phục của chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô năm xưa.

Phần thứ ba có tên Ký ức và tri ân. Đây là nơi lưu giữ những thước phim phỏng vấn các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến đấu tại Hà Nội. Không gian này cũng tôn vinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hình ảnh về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đi kèm góc tương tác để công chúng gấp hạc giấy và viết lời tri ân gửi tới các thế hệ cha anh.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 23/12.