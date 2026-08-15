Bay dù lượn ngắm mùa vàng Tây Bắc

Ở độ cao 1.268m so với mực nước biển, Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) là một trong những điểm bay dù lượn ngắm mùa lúa chín ấn tượng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

"Mùa bay" tại Khau Phạ kéo dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10, khi lúa chín vàng từ Tú Lệ lên đến La Pán Tẩn và bầu trời Tây Bắc vào những ngày trong xanh, thời tiết mát mẻ. Du khách đến dịp nghỉ lễ 2/9 có thể gặp lúc cả thung lũng nhuộm vàng đẹp mắt.

Tại đây du khách có thể bay đôi cùng phi công chuyên nghiệp, lượn dọc thung lũng Lìm Mông - Cao Phạ, phía dưới là những thửa ruộng bậc thang.

Bay dù lượn ngắm mùa vàng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. Ảnh: Mebayluon Paragliding

UBND xã Tú Lệ tổ chức Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" từ ngày 30/8 đến ngày 30/9/2026. Festival được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đưa hình ảnh Tú Lệ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Ngay dưới chân điểm bay, bản Ít Thái của người Thái đen nằm bên bờ suối, vẫn giữ nếp nhà sàn, nghề nhuộm chàm truyền thống và những homestay do người bản địa vận hành. Du khách có thể lưu trú, trải nghiệm dệt vải, nhuộm chàm theo cách của người Thái, thử vẽ sáp ong trên vải - kỹ thuật tạo hoa văn của người H'Mông và tìm hiểu nghệ thuật thổi khèn Mông.

Tới giữa tháng 9, đầu tháng 10, du khách có thể ngắm mùa vàng ở La Pán Tẩn, Chế Cu Nha.