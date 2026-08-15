Ở độ cao 1.268m so với mực nước biển, Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) là một trong những điểm bay dù lượn ngắm mùa lúa chín ấn tượng, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
"Mùa bay" tại Khau Phạ kéo dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10, khi lúa chín vàng từ Tú Lệ lên đến La Pán Tẩn và bầu trời Tây Bắc vào những ngày trong xanh, thời tiết mát mẻ. Du khách đến dịp nghỉ lễ 2/9 có thể gặp lúc cả thung lũng nhuộm vàng đẹp mắt.
Tại đây du khách có thể bay đôi cùng phi công chuyên nghiệp, lượn dọc thung lũng Lìm Mông - Cao Phạ, phía dưới là những thửa ruộng bậc thang.
UBND xã Tú Lệ tổ chức Festival Dù lượn "Bay trên mùa vàng Tú Lệ" từ ngày 30/8 đến ngày 30/9/2026. Festival được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần đưa hình ảnh Tú Lệ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
Ngay dưới chân điểm bay, bản Ít Thái của người Thái đen nằm bên bờ suối, vẫn giữ nếp nhà sàn, nghề nhuộm chàm truyền thống và những homestay do người bản địa vận hành. Du khách có thể lưu trú, trải nghiệm dệt vải, nhuộm chàm theo cách của người Thái, thử vẽ sáp ong trên vải - kỹ thuật tạo hoa văn của người H'Mông và tìm hiểu nghệ thuật thổi khèn Mông.
Tới giữa tháng 9, đầu tháng 10, du khách có thể ngắm mùa vàng ở La Pán Tẩn, Chế Cu Nha.
Đà Lạt, Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn du khách vào đầu thu. Từ 19/8 tới đây, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại nên du khách phía Bắc có thể tới xứ sở ngàn hoa bằng đường hàng không một cách thuận lợi.
Tháng 8 - 9 được xem là thời gian lý tưởng để săn biển mây bồng bềnh ở Đà Lạt, khi thời tiết chưa quá lạnh.
Năm 2025, National Geographic từng mô tả "săn mây ở Đà Lạt như một nghi thức của người yêu thiên nhiên". Trước khi mặt trời ló rạng, du khách leo lên những ngọn đồi cao khoảng 1.400m để ngắm sương mù cuộn qua rừng thông và đồi chè. Khoảnh khắc này chỉ kéo dài chừng 1 giờ, trong lúc hơi lạnh ban đêm còn giữ mây dưới thung lũng trước khi nắng làm tan dần lớp sương.
Để săn mây, du khách nên dậy từ 4h30 sáng, di chuyển tới các địa điểm như đồi Đa Phú, Thiên Phúc Đức, Ngô Quyền, đồi chè Cầu Đất - nơi biển mây dày và nắng đầu ngày xuất hiện.
Mùa hồng ở Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài tới hết tháng 12. Nếu ghé thăm Đà Lạt mùa hồng chín, du khách có thể tới check-in tại một số tọa độ chụp hình đẹp như dọc đường đồi chè Cầu Đất, vườn hồng của người địa phương hay các quán cà phê trồng nhiều cây hồng,...
Ngoài chiêm ngưỡng, check-in trong khung cảnh vườn hồng thơ mộng, du khách còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động thu hoạch hồng, quan sát và lựa chọn từng quả chín trên cây.
Nhiều du khách không khỏi thích thú khi được thưởng thức hồng chín ngay tại chỗ, cảm nhận vị ngọt hậu, mềm, mọng nước của loại quả mùa thu đặc trưng ở Đà Lạt.
Từ giữa tháng 9, Hà Nội bắt đầu vào mùa thu. Mùa thu ở thành phố này từng nhiều lần được truyền thông quốc tế ca ngợi.
"Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, du khách dễ dàng bắt gặp những hàng cây thay lá vàng, lá đỏ tô điểm không khí se lạnh cuối năm", tạp chí Time Out viết.
Ấn phẩm này cũng nhấn mạnh, thời điểm này ở miền Bắc Việt Nam là mùa thu hoạch, gắn với tết Trung thu, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo, từ múa lân, ca nhạc dân gian đến bánh trung thu thơm ngọt với nhân hạt sen, trứng muối, đậu xanh...
Trời trong xanh, nhiệt độ mát mẻ là điều kiện lý tưởng để du khách thực hiện chuyến foodtour phố cổ Hà Nội. Buổi sáng, bạn có thể chào ngày mới với phở bò tại các hàng quán nổi tiếng như phở Thìn Bờ Hồ, phở Khôi, phở gà Huyền Hương, phở Tư Lùn Ấu Triệu...
Du khách cũng có thể thưởng thức bún thang, bún chả, bánh cuốn Hà Nội, trước khi đi dạo hoặc chọn ngồi cà phê trong một quán phố cổ.
Du khách có thể trải nghiệm những quán cà phê ẩn nấp trong ngõ nhỏ nhưng có ban công rất đẹp mắt, nhìn ngắm đường phố như Nắng Coffee ở Đồng Xuân, Letage Cafe ở Hàng Khay, cà phê Đinh ở Đinh Tiên Hoàng...