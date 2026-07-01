Hãng xe lớn nhất thế giới Toyota đang chính thức bước vào lĩnh vực hàng không với một bước đi táo bạo khi liên minh chiến lược cùng Joby Aviation - công ty tiên phong trong phát triển máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL). Động thái này cho thấy tham vọng mở rộng hệ sinh thái di chuyển của Toyota, không chỉ trên mặt đất mà còn vươn lên bầu trời.

Sản phẩm hợp tác giữa Toyota và Joby được thiết kế như một chiếc taxi bay có thể chở tối đa bốn hành khách. Ảnh: Toyota

Theo thỏa thuận mới công bố, Toyota và Joby sẽ thành lập liên doanh mang tên Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, đặt trụ sở tại bang California (Mỹ).

Toyota nắm 51% cổ phần, qua đó giữ quyền chi phối. Trước đó, kể từ năm 2020, Toyota đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào Joby nên sự hợp tác sâu rộng lần này được xem là bước đi tất yếu.

Mục tiêu của liên doanh là kết hợp công nghệ hàng không điện tiên phong của Joby với thế mạnh toàn cầu của Toyota về hệ thống sản xuất tinh gọn, kiểm soát chất lượng và tối ưu chi phí.

Trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ tập trung đặt nền móng cho sản xuất thương mại, nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng và giảm chi phí, nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với taxi bay điện trong tương lai gần.

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, cho biết triết lý cốt lõi của hãng từ trước đến nay là mang lại khả năng di chuyển cho mọi người. Theo ông, vận tải hàng không chính là bước mở rộng tự nhiên của triết lý đó, sự hiện diện của hãng từ mặt đất lên bầu trời góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội và hiện thực hóa tầm nhìn về một “xã hội di động” trong tương lai.

Nguồn video: Joby Aviation

Về phía Joby, công ty đang hướng tới xây dựng dịch vụ taxi hàng không, mang lại trải nghiệm di chuyển liền mạch giữa đường bộ và đường hàng không. Để làm được điều đó, Joby đã hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như Delta và Uber.

Mẫu máy bay eVTOL của Joby sử dụng 6 cánh quạt, có thể chở bốn hành khách và một phi công, đạt tốc độ tối đa khoảng 322 km/h. Máy bay được trang bị bốn bộ pin cùng nhiều hệ thống dự phòng nhằm tăng cường mức độ an toàn. Với sự hậu thuẫn từ Toyota, giấc mơ taxi bay thương mại đang tiến thêm một bước dài tới hiện thực.

Theo Carscoops

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