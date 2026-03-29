Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn như thời COVID-19 có thể tái diễn, do các tuyến vận chuyển nguyên liệu qua eo biển Hormuz đang bị gián đoạn. Tuyến hàng hải chiến lược bị phong tỏa từ đầu tháng 3/2026đã làm ảnh hưởng đến khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu, đồng thời gây tắc nghẽn việc vận chuyển nhiều tài nguyên quan trọng khác.

Xung đột tại Trung Đông có thể tái diễn tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn như thời hậu COVID-19. Ảnh: Drive

Với các quốc gia vùng Vịnh như Qatar hay Kuwait, eo biển Hormuz gần như là con đường hàng hải duy nhất để xuất khẩu hàng hóa ra thế giới, nơi trung chuyển không chỉ dầu mỏ và khí đốt mà còn nhiều loại khí hiếm phục vụ ngành sản xuất điện tử.

Một báo cáo của Automotive News tại châu Âu nhận định, nếu tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông leo thang kéo dài quá hai tháng, ngành bán dẫn và pin xe điện có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng. Đáng chú ý, các nhà sản xuất ô tô được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất nếu kịch bản thiếu chip tái diễn.

Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu chuỗi cung ứng của Áo cho thấy, tác động của căng thẳng quân sự ở Trung Đông không dừng lại ở năng lượng, mà còn lan sang các loại khí hiếm phục vụ sản xuất chip.

Ông Peter Klimek, tác giả nghiên cứu, cảnh báo rằng khoảng 1/3 lượng heli dùng trong sản xuất bán dẫn toàn cầu hiện đến từ Qatar. Nếu dòng chảy nguyên liệu này bị gián đoạn, các nhà sản xuất chip sẽ buộc phải chạy đua tìm nguồn thay thế, điều không hề đơn giản trong ngắn hạn.

Các nhà sản xuất ô tô được dự báo sẽ chịu tác động nặng nề nhất nếu kịch bản thiếu chip tái diễn. Ảnh: China Daily

Nguy cơ càng trở nên rõ rệt khi nhu cầu chip nhớ và chip xử lý tăng vọt do sự bùng nổ của điện toán hiệu năng cao và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo ông Klimek, nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt chip, ngành công nghiệp ô tô vốn không phải khách hàng ưu tiên cao nhất của các hãng bán dẫn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các ngành công nghệ và y tế để giành nguồn cung linh kiện.

Hiện nay, ngành sản xuất chất bán dẫn toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào Đài Loan, nơi sản xuất khoảng 60% lượng chip máy tính trên thế giới. Sự tập trung này khiến chuỗi cung ứng càng dễ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị.

Trước nguy cơ hiện hữu, các hãng xe cho biết vẫn đang theo dõi sát diễn biến nhưng chưa công bố kế hoạch hay kịch bản dự phòng cụ thể. Kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19 cho thấy, đợt thiếu hụt chip trước đó đã buộc nhiều nhà sản xuất ô tô cắt giảm sản lượng trong giai đoạn 2020-2022, gây chậm trễ giao xe và hình thành danh sách chờ kéo dài với nhiều mẫu xe "hot".

Giới quan sát cho rằng, nếu xung đột Iran sớm được giải quyết, hoạt động vận chuyển có thể được khôi phục, qua đó giảm áp lực lên ngành điện tử. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu leo thang và thương mại toàn cầu bị siết chặt, ngành bán dẫn được xem nền tảng quan trọng trong kỷ nguyên công nghệ và xe điện có thể sẽ đứng trước nguy cơ trở thành "nạn nhân" tiếp theo của bất ổn địa chính trị.

Theo Automotive, Drive

