Theo thông báo từ Volkswagen Group, Skoda - thương hiệu con của tập đoàn này sẽ chính thức chấm dứt hoạt động kinh doanh xe mới tại Trung Quốc vào giữa năm nay, khép lại một chương từng được xem là đầy triển vọng.

Động thái kể trên phản ánh sự thay đổi căn bản trong nhu cầu tiêu dùng ô tô tại Trung Quốc sau đại dịch, khi người mua ngày càng ưu tiên xe điện và xe hybrid do các hãng xe nội địa phát triển.

Trước đây, Trung Quốc từng là thị trường lớn nhất toàn cầu của Skoda. Có thời điểm, cứ bốn chiếc Skoda xuất xưởng thì có một chiếc được bán tại quốc gia này. Doanh số của hãng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn trước đại dịch, đạt 325.000 xe vào năm 2017 và tiếp tục lập đỉnh mới với 341.000 xe trong năm 2018.

Đà tăng trưởng này khiến Skoda đặt mục tiêu đầy tham vọng nâng doanh số tại Trung Quốc lên 600.000 xe mỗi năm vào năm 2020. Tuy nhiên, thực tế diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Năm 2019, Skoda bán được 282.000 xe tại thị trưởng tỷ dân, nhưng sang năm 2020, con số này lao dốc xuống còn 173.000 xe do tác động của đại dịch và các biện pháp phong tỏa kéo dài. Đây cũng là bước ngoặt đánh dấu sự suy giảm không phanh của thương hiệu châu Âu này.

Trong các năm tiếp theo, Skoda gần như không thể phục hồi. Doanh số năm 2021 chỉ còn 71.200 xe, giảm tiếp xuống 44.600 xe vào năm 2022. Sang năm 2023, lượng xe bán ra chỉ đạt khoảng 22.800 chiếc và năm 2024 tiếp tục tụt xuống 17.500 xe. Đáng chú ý, trong cả năm ngoái, Skoda chỉ tiêu thụ được khoảng 15.000 xe tại Trung Quốc, con số quá nhỏ bé so với thời kỳ hoàng kim trước đây.

Trước sự suy giảm kéo dài và khó đảo chiều, Volkswagen Group đã quyết định “xỏa sổ” thương hiệu Skoda tại Trung Quốc. Dù vậy, tập đoàn khẳng định vẫn duy trì dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và cung cấp phụ tùng cho các khách hàng hiện đang sở hữu xe.

Quyết định rút lui được đưa ra trong bối cảnh Skoda đã giới thiệu mẫu SUV điện Elroq và đang phát triển thêm các dòng xe điện mới là Epiq và Peaq, vốn được đánh giá có khả năng cạnh tranh với xe điện nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Tập đoàn Volkswagen Group nhận định cuộc chơi tại sân nhà của các hãng Trung Quốc dường như không còn đáng để tiếp tục đầu tư.

Theo Skoda, việc rút khỏi Trung Quốc sẽ giúp hãng tập trung nguồn lực cho những thị trường đang tăng trưởng tốt hơn, đặc biệt là Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Tại Ấn Độ, Skoda đang ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm ngoái, hãng bán được 70.600 xe, tăng tới 96,1% so với mức 36.000 xe của năm 2024.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Skoda đang coi Việt Nam là thị trường trọng điểm và là cửa ngõ để hãng vươn ra các thị trường khác trong khu vực. Hãng xe này đã hợp tác với Tập đoàn Thành Công để xây dựng nhà máy và lắp ráp hai mẫu xe Skoda Slavia và Kushaq, phân phối mẫu xe nhập khẩu Skoda Octavia.

Đáng chú ý, dự kiến từ năm 2026, nhà máy sẽ mở rộng sang sản xuất các dòng xe điện. Sản phẩm đầu tiên dành cho thị trường Việt Nam được dự đoán sẽ là SUV điện Enyaq.

