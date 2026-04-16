Toyota Fortuner là một trong những dòng xe, nếu được bảo dưỡng đúng cách, có thể sử dụng được hàng chục năm và hàng trăm nghìn km. Vì lý do này, nhiều chủ sở hữu Fortuner đời cũ hiện đang lựa chọn làm mới chiếc xe của mình bằng các bộ body kit mới.

Toyota Fortuner 10 năm tuổi “lột xác” với body kit lấy cảm hứng từ Prado.

Mới đây, xưởng độ Autorounders (Ấn Độ) đã tạo ra một bộ body kit hoàn toàn mới cho Fortuner đời cũ từ năm 2015, lấy cảm hứng từ Toyota Land Cruiser Prado mới ra mắt.

Khách hàng sở hữu chiếc xe đã di chuyển từ Indore tới Mumbai để thực hiện bản độ. Ngay từ đầu, xưởng đã đưa ra bản dựng thiết kế (render) nhằm giúp chủ xe hình dung diện mạo hoàn thiện. Toàn bộ quá trình chế tác kéo dài khoảng 3 tháng, từ tạo hình, lựa chọn vật liệu cho đến hoàn thiện nội thất.

Ở giai đoạn đầu, các chi tiết body kit được tạo hình thủ công bằng gỗ, sau đó được tinh chỉnh đường nét, mài giũa để đạt độ hoàn thiện cao nhất trước khi chuyển sang vật liệu composite (sợi thủy tinh). Sau khi hoàn tất, các chi tiết được sơn đồng bộ rồi lắp ráp lên xe.

Thành phẩm cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế mới, tích hợp logo kim loại “AR” của Autorounders. Cản trước được cấu thành từ 4 chi tiết riêng biệt, kết hợp cùng ốp gầm màu bạc và các mảng khối nhô ra, tạo cảm giác khỏe khoắn. Đèn sương mù LED thiết kế vuông vức gợi nhớ trực tiếp tới phong cách của Prado.

Ở thân xe, bộ ốp vòm bánh mở rộng đi kèm đinh tán lộ thiên mang lại vẻ off-road mạnh mẽ. Tay nắm cửa sơn đen tương phản với màu trắng satin của thân xe. Một số chi tiết nguyên bản như ốp cửa đã được loại bỏ theo yêu cầu của chủ xe để tăng tính tối giản.

Phía sau, cản sau thiết kế lại đồng bộ với tổng thể, có nhiều đường gân dập nổi và tấm ốp gầm lớn, nhấn mạnh chất “bụi bặm” nhưng vẫn giữ được nét hiện đại.

Không chỉ ngoại thất, khoang cabin cũng được nâng cấp đáng kể với da Nappa cao cấp, màn hình giải trí cỡ lớn và vô-lăng D-cut lấy cảm hứng từ Toyota Land Cruiser Prado, sử dụng vật liệu sợi carbon thật.

Tổng thể, bản độ mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho chiếc Fortuner 10 năm tuổi vừa hầm hố, đậm chất địa hình, vừa đủ tinh tế để nổi bật trên phố.

Theo Cartoq

