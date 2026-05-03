Trong thế giới xe sang tại Dubai nơi siêu xe, xe độ tiền triệu USD xuất hiện như "cơm bữa thì việc tạo ra một chiếc xe để gây chú ý là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hãng độ MetaGarage đã làm được điều đó với dự án M Monogram G 3.0 Iconic, sở hữu diện mạo mà ngay cả Mercedes-Benz cũng mới chỉ dám dừng ở mức ý tưởng.

M Monogram G 3.0 Iconic được phát triển dựa trên Mercedes-AMG G 63, nhưng phần đầu xe đã bị “lột xác” hoàn toàn. Điểm gây tranh cãi và cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất chính là lưới tản nhiệt cỡ lớn theo phong cách cổ điển, có chiều rộng và chiều cao gần như tương đương, chiếm trọn phần mặt trước.

Chi tiết này phá vỡ hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế vuông vức quen thuộc của Mercedes G-Class, biến chiếc xe SUV địa hình thành một tác phẩm mang đậm tính trình diễn.

Theo ông Alexey Gashkov, nhà sáng lập MetaGarage, mẫu xe lấy cảm hứng từ một chiếc Mercedes wagon độc bản được chế tác thủ công vào thập niên 1950. Đó là chiếc xe do Binz hoán cải từ Mercedes 300 C dành riêng cho một khách hàng Mỹ giàu có.

Dù vậy, nhiều người vẫn dễ dàng liên tưởng đến Vision Iconic Coupe concept mà thương hiệu "ngôi sao ba cánh" từng giới thiệu vào tháng 10/2025, cho thấy ranh giới giữa xe độ và thiết kế chính hãng ngày càng mờ nhạt.

Không chỉ dừng ở lưới tản nhiệt, M Monogram G 3.0 Iconic còn sở hữu dải đèn LED ban ngày hình ngôi sao – chi tiết đang xuất hiện trên các mẫu xe mới gần đây của Mercedes-Benz. Cản trước được tạo hình hầm hố như trong phim khoa học viễn tưởng, kết hợp với ốp sườn mang phong cách công nghiệp.

Các chi tiết crôm mạ sáng được bố trí quanh biển số trước và sau, đi kèm logo M Monogram gắn trên mũi xe dễ khiến nhiều người liên tưởng tới logo của Maybach. Xe sử dụng bộ la-zăng sáu chấu cỡ lớn, góp phần tăng thêm vẻ bề thế.

MetaGarage đã công bố nhiều cấu hình màu sắc khác nhau cho dòng Iconic, từ đen tuyền với lưới tản nhiệt crôm nổi bật, đến phối màu trắng đen cá tính. Hãng cho biết sẵn sàng sản xuất tối đa 50 xe theo dạng “không giới hạn cá nhân hóa”. Tuy nhiên, với mức độ tùy biến sâu, giá bán thực tế hoàn toàn có thể vượt xa con số 700.000 USD ban đầu.

Theo Autoblog

