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Theo video được hãng tin ANI chia sẻ trên mạng xã hội X, một chiếc Toyota Fortuner Legender bị mắc kẹt trên tuyến đường ngập nước tại Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ. Phần đầu xe đã chúi xuống một hố bên đường, trong khi bánh sau phía người lái bị nhấc bổng lên.

Toàn bộ khu vực xung quanh chiếc SUV bị ngập nước, khiến người đi đường khó nhận biết vị trí mặt đường và hố bên cạnh. Một chiếc xe buýt trường học cũng gặp sự cố tương tự khi hai bánh trước rơi xuống hố, phần đầu xe ngập trong nước và thân xe chắn ngang đường.

Trong đoạn video, bánh sau của chiếc Fortuner liên tục quay tự do do không còn tiếp xúc với mặt đường. Người dân cùng cảnh sát có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa chiếc SUV ra khỏi hố, nhưng những nỗ lực này chưa mang lại kết quả. Chiếc Fortuner trong video được cho là phiên bản dẫn động cầu sau (2WD).

Toyota Fortuner mắc kẹt trong hố ngập nước sau mưa lớn

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến hai phương tiện rơi vào hố. Tuy nhiên, tình trạng ngập nước khiến ranh giới giữa lòng đường và khu vực thoát nước bên cạnh bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ cho các phương tiện di chuyển qua.

Sự việc thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội, trong đó có những ý kiến chỉ trích chính quyền thành phố Ahmedabad về tình trạng đường sá và thoát nước. Một số người khác lại tập trung vào việc chiếc Fortuner sử dụng hệ dẫn động cầu sau thay vì dẫn động 4 bánh (4WD).

Tuy nhiên, hệ dẫn động 4 bánh không đồng nghĩa với việc xe có thể an toàn đi qua mọi khu vực ngập nước. Khả năng vượt địa hình còn phụ thuộc vào độ sâu của nước, khoảng sáng gầm xe, độ bám đường và điều kiện thực tế. Trong trường hợp phương tiện mắc kẹt xuống hố sâu, hệ dẫn động 4 bánh cũng không thể bảo đảm xe tự thoát ra ngoài.

Các tuyến đường bị ngập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do người lái không thể xác định chính xác độ sâu hoặc chướng ngại vật bên dưới. Khi gặp khu vực ngập sâu, việc lựa chọn tuyến đường thay thế giúp hạn chế nguy cơ xe bị mắc kẹt hoặc hư hỏng.

Đáng chú ý, nước có thể tràn vào đường dẫn khí nạp khi xe di chuyển qua vùng ngập sâu. Nếu nước lọt vào buồng đốt, động cơ có thể xảy ra hiện tượng thủy kích, gây hư hỏng nghiêm trọng. Khi đó, việc cố gắng khởi động hoặc tiếp tục lái xe có thể khiến tình trạng hư hỏng nặng hơn, buộc phương tiện phải được cứu hộ và kiểm tra tại xưởng dịch vụ.

Theo Cartoq

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