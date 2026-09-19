Theo The Sun, sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 15/9 trên đường New Heston Road, phía Tây London. Vụ việc được camera hành trình của một ô tô gần đó và camera an ninh của một cửa hàng ghi lại.

Nam tài xế lái chiếc Volkswagen Polo màu trắng được xác định là Saj. Người này cho biết đang rời một cửa hàng âm thanh và điều khiển xe nhập vào đường chính. Khi đó, anh muốn rẽ phải và đứng chờ dòng phương tiện đang di chuyển chậm phía trước.

Lúc này, một chiếc ô tô màu xanh hiệu Hyundai xuất hiện. Nữ tài xế bước xuống xe, tiến về phía chiếc Volkswagen Polo và lớn tiếng tranh cãi với Saj. Theo lời kể của người đàn ông, nữ tài xế cho rằng anh đang chặn đường.

Video cho thấy hai người tiếp tục tranh cãi qua cửa kính ô tô. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nữ tài xế bất ngờ ngả người ra phía sau rồi tiến sát cửa kính. Hình ảnh sau đó cho thấy cô có hành động giống như nhổ nước bọt về phía Saj, trong khi người đàn ông vội vàng tìm cách đóng cửa kính.

Saj cho rằng mình không vi phạm quy định nào khi dừng chờ nhập làn. Anh nói thời điểm xảy ra sự việc là giờ tan học nên giao thông khá đông và các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực này cũng không có vạch kẻ ô màu vàng hay dấu hiệu yêu cầu phương tiện phải giữ khoảng trống.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận về cách hành xử của hai tài xế trong vụ tranh cãi. Vụ việc một lần nữa cho thấy những mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột giữa các tài xế.

(Theo The Sun)

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