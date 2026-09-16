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Theo Cảnh sát Tuần tra đường cao tốc California (CHP), các sĩ quan thuộc Văn phòng CHP Solano gần đây đã dừng một chiếc Volkswagen Jetta màu đen có gắn thiết bị che biển số tự động.

Video do CHP đăng tải trên Instagram cho thấy chiếc Jetta chạy qua trước camera hành trình của xe cảnh sát. Ở thời điểm đó, biển số phía sau dường như bị che hoàn toàn. Chỉ vài giây sau, khi chiếc xe xuất hiện trở lại, biển số đã hiện rõ.

Cảnh sát sau đó dừng xe và làm việc với tài xế. Theo CHP, người này thừa nhận sử dụng thiết bị nói trên nhằm tránh trả phí đường cao tốc và phí cầu đường tại khu vực Vịnh San Francisco.

California hiện cấm sử dụng các thiết bị được thiết kế để che khuất hoặc làm khó việc nhận dạng biển số xe. Theo Điều 5201.1 của Bộ luật Giao thông California, mức phạt cơ bản đối với việc điều khiển xe có khung biển số có thể thay đổi, tấm lật hoặc thiết bị khác nhằm che biển số là 250 USD (khoảng 6,6 triệu đồng) cho mỗi lần vi phạm, chưa tính các khoản phí bổ sung của bang và quận.

CHP cũng dẫn Điều 5201, quy định biển số phải luôn được hiển thị rõ ràng, dễ đọc, cùng Điều 23302(a)(1) liên quan đến hành vi trốn phí cầu đường.

Cơ quan này cảnh báo việc không thanh toán phí cầu đường còn có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và ảnh hưởng đến việc đăng ký xe. Việc chiếc Jetta được trang bị thiết bị có khả năng che biển số cũng khiến tài xế bị cảnh sát chú ý.

Theo Carscoops

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